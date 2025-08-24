Sol y lleno absoluto en el primer día del ABANCA Pantín Classic Galicia Pro

El ABANCA Pantín Classic Galicia Pro arrancó su 38ª edición con una jornada inaugural marcada por el buen tiempo y una gran afluencia de público. La competición de la Para Surf League (PSL), que se celebra en la playa de Ariño (Pantín) y es la única parada del tour mundial en España, congregó a cerca de 30 deportistas de surf adaptado.

La primera jornada se desarrolló desde el mediodía hasta las 18:00 horas. Pese a la escasez de olas, los atletas ofrecieron una "lección de coraje y resiliencia", según los organizadores. La multitud de bañistas y curiosos que se acercaron a la playa siguieron con atención las maniobras, creando un ambiente de película.

La competición de la PSL se reanudará el domingo, con la entrega de premios prevista para las 18:30 horas. Entre los participantes destacan surfistas como la subcampeona del mundo Sarah Almagro, el gallego Dani Souto, o Hugo Rocha y Benn Neumman.

Tras la competición, Sarah Almagro y Dani Souto compartieron sus experiencias en los "Faladoiros de Pantín", un espacio de encuentro con el público. "El mar no discrimina y por eso es tan importante un evento como Pantín, que apuesta por la igualdad. Pantín nunca defrauda", afirmó Almagro. Por su parte, Dani Souto mostró su orgullo por tener una prueba de este calibre en su tierra natal.

Además del aspecto deportivo, los asistentes pudieron disfrutar de la nueva y ampliada zona gastronómica, que cuenta con una docena de foodtrucks que ofrecen una variada oferta culinaria, desde fish&chips hasta crepes y zumos naturales.