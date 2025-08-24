O Parrulo Ferrol se impone a la selección de Kuwait en el VI Trofeo Cidade de Ferrol

O Parrulo Ferrol se ha proclamado campeón del VI Trofeo Cidade de Ferrol tras vencer a la selección de Kuwait con un contundente 9-4. El encuentro, disputado en la tarde del sábado en el Pabellón de A Malata, sirvió como presentación oficial del equipo ferrolano ante su afición y se convirtió en un festival de goles y buen juego.

El partido comenzó con un O Parrulo arriesgando con portero-jugador, pero fue Kuwait quien se adelantó en el marcador gracias a un gol de Alajmi. Sin embargo, la reacción de los locales no se hizo esperar. El jugador Novoa se erigió como la figura del encuentro, anotando un póker de goles que catapultó a su equipo en el marcador. Sus tantos, junto a los de Diogo, Turbi y Niko Vukmir, permitieron a los ferrolanos llegar al descanso con una amplia ventaja de 7-3.

En la segunda parte, O Parrulo mantuvo el control del juego. La intensidad del partido se redujo, pero los ferrolanos supieron mantener su dominio. Jon y Turbi redondearon el marcador para el equipo local, mientras que Alajmi completó su hat-trick para Kuwait.

El partido también sirvió para dar minutos a los jugadores juveniles de la cantera, como Borja y Oti, lo que demuestra la apuesta del club por los jóvenes talentos. A pesar de que Diogo falló un doble penalti que podría haber sido el décimo gol, el resultado final de 9-4 reflejó la superioridad del equipo local.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, entregó el trofeo de subcampeón a Kuwait, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, hizo lo propio con O Parrulo.

El próximo compromiso de pretemporada para el equipo ferrolano será el próximo sábado, cuando se enfrentarán al SC Braga de la máxima categoría portuguesa.