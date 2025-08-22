O Parrulo Ferrol se enfrenta a la selección de Kuwait en el VI Trofeo Cidade de Ferrol

El Pabellón de A Malata será este sábado, 23 de agosto, el escenario del VI Trofeo Cidade de Ferrol, que enfrentará a O Parrulo Ferrol con la selección de Kuwait. El partido, que comenzará a las 21:00 horas, será el segundo que disputan los ferrolanos esta semana y el cuarto de su intensa pretemporada.

El capitán de O Parrulo, Iván Rumbo, señaló que la pretemporada está siendo "muy dura", con "muchas sesiones y mucha carga de trabajo". Sin embargo, se mostró optimista con la evolución del equipo, que está "asimilando todo lo que nos manda el míster" y "cogiendo el ritmo" sobre la pista. El jugador destacó la buena cohesión entre sus compañeros, a la que le da "mucha importancia".

Kuwait se prepara en Ferrol con Bruno García

El equipo de Kuwait ha elegido Ferrol como sede para su preparación de cara a la fase de clasificación para la Copa de Asia. El combinado asiático, dirigido por el entrenador ferrolano Bruno García, disputará su primer partido amistoso en la ciudad.

Las entradas para el encuentro ya están a la venta. Para los abonados de O Parrulo Ferrol, el acceso será gratuito, mientras que el público general podrá adquirirlas por 5 euros tanto online como en la taquilla del pabellón, que abrirá una hora antes del partido, a las 20:00 horas.

Presentación oficial de la plantilla

El club aprovechará la ocasión para realizar la presentación oficial de su plantilla de cara a la nueva temporada. A las 20:50 horas, los jugadores y el cuerpo técnico saldrán a la pista de forma individual para recibir el apoyo y los buenos deseos de los aficionados antes del inminente inicio de la liga en Primera División.