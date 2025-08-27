Olas gigantes en un memorable inicio del 38 ABANCA Pantín Classic Galicia Pro

El 38 Abanca Pantín Classic Galicia Pro tuvo un inicio memorable en su primera jornada, con olas gigantes de hasta cuatro metros que no se veían en más de una década. La inmensidad del mar llevó a los jueces de la WSL (World Surf League) a posponer la competición hasta este miércoles, debido a las complicadas condiciones que dificultaban incluso la visibilidad de los surfistas.

A pesar de la lluvia matutina, que dio paso al sol, el público abarrotó el recinto para disfrutar del espectáculo. La dirección de la competición se vio obligada a detener las pruebas a media mañana, para luego retomarlas a las 15:30 y, finalmente, posponerlas de forma definitiva.

Solo se pudieron disputar media docena de rondas, en las que avanzaron a las siguientes mangas surfistas como Marco Marin, Axel Lopetegui, Tomasso Pavoni, Peru Zuniga y Guillerme Fonseca. La organización espera que la competición se reanude este miércoles con mejores previsiones de mar y que las rondas finales se celebren durante el fin de semana.

Sabor local y solidaridad en el market de Pantín

La zona de la cooperativa local, impulsada por la Diputación de A Coruña y A Fusquenlla, ha sido uno de los puntos más destacados del evento. Con el objetivo de promover el producto de proximidad, el mercado ofrece una gran variedad de alimentos gourmet de kilómetro cero, como las conservas de "Ay Carmen", limonada fresca, mermeladas y granolas.

Además, la jornada contó con la visita de invitados especiales, como un grupo de 25 personas de la asociación Tempus, que lucha contra la desigualdad, y la Asociación Sociocultural ASCM de Ferrol. Ambas entidades disfrutaron de visitas guiadas y actividades en el recinto, en una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Consellería de Política Social.

Finalmente, la organización agradeció la presencia y la amabilidad del artista local Andrés Suárez, vecino ilustre de Pantín.