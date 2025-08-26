Alejo Ferreiro y Daniela Alonso, campeones gallegos en los 'trials' del ABANCA Pantín Classic

Alejo Ferreiro y Daniela Alonso se han proclamado campeones gallegos en los 'trials' disputados este lunes en la playa de Pantín, obteniendo así un codiciado pase (wildcard) para el evento internacional de la World Surf League (WSL), un QS 4000 que arranca este martes.

En la categoría masculina, Alejo Ferreiro, surfista de A Estrada, se hizo con el primer puesto con una puntuación de 10,44. También se clasificó para la competición principal Teo García, que quedó en segunda posición.

Entre las mujeres, Daniela Alonso, de Vigo, se impuso con una puntuación de 9,16. Lola Meléndrez, quien quedó segunda, también logró su pase directo al torneo internacional. La final femenina contó además con el regreso a la competición de Isa Gundin y Paula Paz, que mostraron un alto nivel de surf.

Bautismo de surf para el Baxi Ferrol

La intensa jornada en la playa, que se extendió desde las 8:00 de la mañana hasta las 19:30 horas, incluyó también una sorpresa para el equipo de baloncesto femenino del Baxi Ferrol. Las jugadoras, junto a su entrenador y parte del equipo técnico, participaron en un bautismo de surf, una actividad patrocinada por Joyería Jael.

El torneo internacional, que reunirá a cerca de 200 surfistas del circuito mundial, se desarrollará desde este martes, 26 de agosto, hasta la gran final del domingo 31.

La previsión es de olas de más de cuatro metros, lo que augura un espectáculo de alto nivel. Además de la competición, la jornada en Pantín estuvo marcada por un gran ambiente con actividades como un rocódromo, una rampa de skate, espacios de igualdad y una animada zona gastronómica.