Vuelve TrezeLuzes: el evento solidario por la infancia de Oleiros (A Coruña) da un paso más y aumenta la ayuda

La finca Montesqueiro de Oleiros (A Coruña) acogerá el próximo 18 de septiembre la séptima edición de la gala Trezeluzes, un evento que une solidaridad y gastronomía. Este año, la organización da un paso adelante al constituirse como la Fundación Trezeluzes, lo que le permite ampliar su alcance y apoyar a más causas sociales.

Lorena Otero, responsable de la iniciativa, ha explicado en COPE la transformación: "Convertirnos en fundación nos permite ampliar nuestro alcance, llegamos a más causas sociales y, de alguna forma, multiplicamos todo ese impacto solidario que llevamos arrastrando las ediciones anteriores"

Nuevo reto: 250.000 euros para seis fundaciones

Tras haber destinado más de 860.000 euros a la Fundación Meniños en sus seis ediciones anteriores, el evento se ha marcado un nuevo objetivo. "Este año, hemos garantizado una recaudación mínima de 250.000 €", afirma Otero. Los fondos se destinarán a la Fundación Acougo, Fundación Amador de Castro, Fundación Monte Do Gozo, Fundación María José Jove, Fundación Infantil Ronald McDonald y la propia Fundación Meniños.

FREEPICK Imagen de archivo de niños yendo al colegio

"El fin de nuestra fundación se centra principalmente en poder apoyar a aquellos colectivos de carácter vulnerable o en riesgo de exclusión social. En la gran mayoría de ellos nos encontramos con que efectivamente la infancia juega un papel fundamental"

Subasta, gastronomía y entradas solidarias

La gala incluirá una subasta benéfica, conducida por las presentadoras María Mera y Nerea Rey, con experiencias y productos de lujo donados por empresas y artistas. Además, un equipo de ocho chefs con estrella Michelin se encargará de la propuesta gastronómica: Manuel Costiña, Nacho Manzano, Fina Puig de Val, Maca de Castro, Pepe Vieira, Pepe Solla, Ray Pichel y Bego de Rodrigo.

Las entradas solidarias para asistir al evento están disponibles en la web oficial trezeluzes.es, Desde la organización animan a empresas y particulares a sumarse a "la edición más especial hasta la fecha".