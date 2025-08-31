COPE
Vuelve TrezeLuzes: el evento solidario por la infancia de Oleiros (A Coruña) da un paso más y aumenta la ayuda

La séptima edición del evento, que se celebrará el 18 de septiembre en  la Finca Montesqueiro, contará con una subasta solidaria y un menú elaborado por ocho chefs con estrella Michelin para apoyar a seis fundaciones

Noela Bao

Entrevista a Lorena Otero, de la fundación Trezeluzes

Redacción COPE Coruña

Coruña - Publicado el

1 min lectura

La finca Montesqueiro de Oleiros (A Coruña) acogerá el próximo 18 de septiembre la séptima edición de la gala Trezeluzes, un evento que une solidaridad y gastronomía. Este año, la organización da un paso adelante al constituirse como la Fundación Trezeluzes, lo que le permite ampliar su alcance y apoyar a más causas sociales.

Lorena Otero, responsable de la iniciativa, ha explicado en COPE la transformación: "Convertirnos en fundación nos permite ampliar nuestro alcance, llegamos a más causas sociales y, de alguna forma, multiplicamos todo ese impacto solidario que llevamos arrastrando las ediciones anteriores"

Nuevo reto: 250.000 euros para seis fundaciones

Tras haber destinado más de 860.000 euros a la Fundación Meniños en sus seis ediciones anteriores, el evento se ha marcado un nuevo objetivo. "Este año, hemos garantizado una recaudación mínima de 250.000 €", afirma Otero. Los fondos se destinarán a la Fundación AcougoFundación Amador de CastroFundación Monte Do GozoFundación María José JoveFundación Infantil Ronald McDonald y la propia Fundación Meniños.

"El fin de nuestra fundación se centra principalmente en poder apoyar a aquellos colectivos de carácter vulnerable o en riesgo de exclusión social. En la gran mayoría de ellos nos encontramos con que efectivamente la infancia juega un papel fundamental"

Subasta, gastronomía y entradas solidarias

La gala incluirá una subasta benéfica, conducida por las presentadoras María Mera y Nerea Rey, con experiencias y productos de lujo donados por empresas y artistas. Además, un equipo de ocho chefs con estrella Michelin se encargará de la propuesta gastronómica: Manuel CostiñaNacho ManzanoFina Puig de ValMaca de CastroPepe VieiraPepe SollaRay Pichel y Bego de Rodrigo.

Las entradas solidarias para asistir al evento están disponibles en la web oficial trezeluzes.es  Desde la organización animan a empresas y particulares a sumarse a "la edición más especial hasta la fecha".

