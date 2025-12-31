Vuelve la huelga en el bus de la provincia de A Coruña: estas son las seis nuevas jornadas de paro en enero

Iván Cancela, de UGT, comenta las posturas de la huelga de bus tras la asamblea de A Coruña

La cuesta de enero se complica para los usuarios del transporte por carretera en la provincia de A Coruña. Los conductores de autobús han convocado seis nuevas jornadas de huelga en el transporte por carretera en enero, ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo

Negociaciones rotas

Según explica Iván Cancela, de UGT, las negociaciones con las empresas de transporte están completamente rotas. El representante sindical ha detallado que la patronal "se levantó de la mesa y se fue alegando que estaban sufriendo daños en los vehículos y que no podían seguir negociando en estas condiciones". Desde ese encuentro, que tuvo lugar el 18 de diciembre, "no hemos vuelto a tener contacto", lamenta Cancela. Por ello, concluye: "no nos queda más remedio que seguir con el conflicto".

Jornadas de 15 horas

Más allá de la necesaria actualización salarial, el principal escollo en la negociación se encuentra en las condiciones de trabajo. Iván Cancela ha denunciado que en lo relativo a "materia de jornada, conciliación y demás, están enrocados". El sindicalista subraya la existencia de situaciones extremas: "Estamos hablando que hay conductores que trabajan 15 horas, y consideramos que eso se tiene que acabar".

Frente a la petición de los trabajadores, la patronal "considera que el conductor tiene que estar disponible para ellos 15 horas", ha añadido Cancela. Para el representante de UGT, "ahí está el gran escollo de la negociación".

Cuándo será la huelga de bus en A Coruña

Las jornadas de huelga serán el 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero. Si la situación no se desbloquea, los paros se convertirán en indefinidos a partir del 2 de febrero. Se espera un alto seguimiento, tal y como pasó en las movilizaciones de diciembre, que dejó a cientos de personas sin servicio de bus, al no respetarse en muchos casos ni los servicios mínimos

COPE Coruña Parada de bus metropolitano en A Palloza (A Coruña)

La protesta afectará, al igual que en diciembre, al transporte metropolitano, escolar y laboral en toda la provincia. También a los servicios urbanos de Ferrol y Santiago. No así al bus de A Coruña, puesto que la Compañía de Tranvías, concesionaria del servicio en la ciudad herculina, tiene un convenio propio.