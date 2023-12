La Cofradía de la Virgen del Rosario, en la Iglesia de Santo Domingo de A Coruña, vende todos los años papeletas para el Sorteo de Navidad. Lo hacen como una tradición y una buena forma de recaudar fondos para un fin social, pero este año un error les está fastidiando la buena causa porque las participaciones para el sorteo del 22 de diciembre están equivocadas.

Compraron el número 04477 y en las papeletas las dos primeras cifras están cambiadas y aparece impreso el 40477. Un “error” humano, probablemente cuando lo llevaron a la imprenta, según ha explicado el padre Miguel Equiza.

Una afortunada casualidad

Están disgustados, pero también con cierto alivio por haberse dado cuenta a tiempo. Habían adquirido la lotería en julio y el pasado martes una mujer les avisó de que no se correspondía el número de las papeletas compradas. Lo supo porque pidió en la Administración de María Pita el décimo de la cofradía del Rosario, pero ahí le indicaron que los resguardos y la lotería despachada no reflejaban el mismo número.

“Suerte que nos lo avisaron con tiempo, porque si fuera el día 18 hubiera sido imposible de resolver de modo adecuado”, declara a COPE el padre Equiza. Cree que fue “probablemente a la hora de decir 4000, 40000... ese fue el error, y una vez escrito uno no se da cuenta hasta que llega el final”.

Esfuerzo en la rectificación

Cuando se dieron cuenta ya habían vendido más de 1500 papeletas, fundamentalmente en la puerta de los Dominicos y de la iglesia. Y ahí fue donde colocaron un cartel con la rectificación, que también han llevado a redes y a los periódicos. “Hemos podido rectificar en todos los lugares que hemos podido rectificar”, asegura el párroco. En el comunicado, aclaran que ha habido un error de impresión, que el número real es el 04477 y han ofrecido la devolución del dinero.

Lejos de una avalancha de gente pidiendo la devolución, lo que han tenido es una demanda inesperada: “nadie ha pasado por aquí a recogerlo” y, sin embargo, “ha aumentado el número de venta de estas participaciones” por parte de gente que no tenía pensado adquirir la lotería de los Dominicos.

Una tradición benéfica

La Cofradía lleva años repartiendo lotería como tradición y “los beneficios van a dirigidos a una obra social”. Cada papeleta cuesta un euro y todo va a Cáritas y la Cocina Económica, entidades que recibirán 833 euros cada una gracias a las participaciones vendidas.

No tienen un número fijo, pero sí una costumbre: que termine en 7. “Si hubiéramos tenido el mismo número todos los años no hubiésemos cometido el error, pero los errores son parte del ser humano”, concluye Equiza.

Total validez de las papeletas

La cofradía ha garantizado que, aunque en las papeletas conste otro número, tienen "total" validez para el número correcto, el 04477. La abogada Ana Camiño ha respaldado en una entrevista a COPE Galicia esta forma de actuación, hacer público el error para que se enteren los afectados. Si les toca la lotería no van a tener problema en cobrar aunque en la participación ponga otra cifra.



Otra cosa es si resulta agraciado el número que por error consta en las participaciones, el 40477. Evidentemente no lo van a poder cobrar porque la cofradía no dispone de él. Al haber hecho público el error, además, es difícil que alguien les pueda pedir responsabilidades,