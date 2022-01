Una pareja de A Coruña recibe una factura de la luz de 6860 euros

Amanda y Joaquín viven en un pequeño piso de dos habitaciones, en A Coruña. Todos los meses pagan la factura de la luz, cada vez más cara, pero ni por asomo se esperaban la cantidad que vino en la última carta de Naturgy: 6860,15 euros. Y eso, con unos consumos totalmente ireales. Como si, en vez de una vivienda, tuviesen “un solarium”, cuenta esta mujer en declaraciones a COPE Coruña.

Completamente sorprendidos y “con el corazón en las amígdalas”, fueron a pedir al banco que bloquease el pago de una factura claramente irregular, que les cobraba por meses que ya habían pagado. Además, presentaron una reclamación ante Naturgy, que ha paralizado el cobro, como mínimo, hasta que se resuelva esta demanda.

MÚLTIPLES IRREGULARIDADES



La factura que les llegó no tiene ni pies ni cabeza, y no solo por su coste: en ella se reclama lo que supuestamente se consumió en dos meses, cuando normalmente abonan la cantidad mensualmente. Abarca de septiembre a noviembre,un período que Amanda y Joaquín ya pagaron. Y además, en ella no constan los consumos anteriores, solo una gráfica con una gran barra roja que representaría ese desorbitado gasto que recoge.

Solo de IVA se reclaman 623,63 euros, cuando normalmente sus facturas, mensuales, rondan los “40-50 euros”. Amanda incide en que en la vivienda, en la que solo vive la pareja, no tienen “ni termo, ni vitrocerámica, ni calefacciones” que tiren de la electricidad. El consumo que se les reclama es “22484 kw” para un contrato de 3,5 kw. Como ejemplo, en una de las últimas facturas, que ascendía a 55 euros, consumieron 156 kw en un mes.

“UNA PESADILLA”

La pareja espera que todo se solucione, que Naturgy reconozca este "grave error" y dejar atrás esta “pesadilla”. Desde que recibieron la factura les “cuesta un poquillo conciliar el sueño” debido una situación en la que se han visto inmersos sin quererlo. “Nunca habíamos tenido problemas y menos por estas cuestiones tan desorbitadas, relata Amanda.

A la espera de la respuesta de la eléctrica, anima a todo el mundo a revisar bien la factura para evitar sorpresas o cobros indebidos. Insta a reclamar ante “cualquier cosa que alguien vea distinta” porque “estamos indefensos” ante estas situaciones.