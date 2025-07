Tenía novia, tatuajes y rastas...y ahora se ordena sacerdote en Santiago: "Dios le quedaba muy lejos"

Decía John Lennon que la vida es eso que te pasa mientras tú te dedicas a hacer otros planes. Ejemplo de esta frase es la historia de Enrique Alonso Alonso, de 37 años que descubrió su vocación a los 29, cuando trabajaba como técnico en horticultura. Lo que hace apenas unos años parecía impensable será este domingo una realidad cuando sea ordenado sacerdote en una ceremonia en la Catedral de Santiago presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto.

Enrique llegaba a la parroquia de Liáns, en Oleiros, A Coruña, por "casualidad, por un asunto personal", como recordaba el párroco en una entrevista en COPE Coruña, José Carlos Alonso. Era un joven químico, con "rastas, tatuajes, novia...". Había hecho un Erasmus en Coimbra, un máster en Gandía y había estado en las Antillas Holandesas con una beca pero aterrizó en Oleiros por motivos sentimentales. "Y por amor a Dios se quedó", subraya.

Una vida aparentemente ajena a cualquier inquietud espiritual. "No me atrevería a decir que era ateo pero no practicante. Dios le quedaba muy lejos", recuerda. Un día, apunta, se le acercó y le preguntó si podía ir a misa. "Mire yo puedo ir a misa", le dijo. Poco a poco, fue involucrándose en actividades, se interesó por la oración, empezó a profundizar en la teología..."Yo descubrí a Dios con él", afirma el padre Alonso conmovido. "Ver cómo hacía la genuflexión porque lo hacía con intensidad. A mí me convirtió más que nosotros a él".

Fue un camino interior, silencioso pero firme, que lo llevó en apenas 9 meses a dar el paso de ingresar al seminario. "Descubrió a Dios en la oración, sobre todo, en la teología. Es un tío muy profundo, como buen hombre de Ciencias, analítico", explica su mentor. "Cuanto más estudiaba teología, más sentido encontraba. Más necesidad sentía de Dios".

¿Como es la preparación para ser sacerdote?

La preparación para ser sacerdote es un "camino interior ", explica, "haciendo silencios para escuchar a Dios que va haciendo hueco, quitando cosas que estorban" porque, apunta, "Dios sigue llamando igual que hace 50, 500 o 2000 años". Pero en la actualidad, asegura el párroco de Liáns, "estamos tan embotados con tanto ruido, con tantos mensajes, con tantas cosas que no escuchamos".

Por eso, en la preparación para ser sacerdote, lo primero es la oración y el encuentro con Dios, "la intimidad con Dios". Luego "el estudio en profundidad". "Yo lo único que le digo a mis alumnos es que una cosa es lo que dice la Iglesia y otra cosa es lo que dicen que dice la Iglesia". Por tanto, señala Alonso, "el cambio se produce cuando se descubre a Dios, uno se va enamorando de la palabra de Dios. A Dios como dicen los clásicos es imposible conocerle y no amarle. A Dios es imposible amarle y no seguirle", concluye.

¿Cómo se tomó esta decisión su entorno?

Su familia nunca se opuso pero tardó en comprender esta vocación. "Fue como un duelo, era el mundo desconocido para ellos, no entendían", reconoce el padre Alonso. "Pero hoy creo que son los padres más felices del mundo. No paran de dar gracias a Dios".

El padre Alonso no esconde su alegría por esta ordenación. "Como una madre aguanta el nacimiento de su hijo. Así estamos en la parroquia esperando este parto", compara. "Deseoso de ver como un hijo de la parroquia, se hace sacerdote", añade.

crisis de vocaciones

Su vocación es también un mensaje de esperanza para una Iglesia que se enfrenta a una grave crisis de vocaciones. "Son pequeñas gotitas en la diócesis, pero si cada parroquia reza, cada feligrés reza, cada familia reza para que haya vocaciones, gota a gota" se pueden conseguir, afirma, más. Destaca que para él y para la parroquia esta ordenación es "un gran gozo, una gran felicidad ver que entre los bancos en los que tú predicas alguien dice: Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Maravilloso para la parroquia, para la Iglesia y para el párroco".

UN AUTOBÚS PARA ARROPARLE

Enrique no estará solo este domingo. La parroquia de Lians ha habilitado un autobús para todos los que quieran acompañarle en el comienzo de esta singladura del sacerdocio. Lo único que hay que hacer para apuntarse es "llamar a la parroquia. Aún quedan plazas. Solo hay que decir yo quiero acompañar a Enrique y a sus compañeros para que se sientan arropados".