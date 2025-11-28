Marta Llompart: "Mi padre se emocionó con mi debut en el Valencia"

La junior mallorquina del Valencia ha debutado en una semana en la Liga Endesa y en la Euroliga. Pertenece a una familia plenamente baloncestística, hija del ex jugador Miguel Llompart y con dos hermanos jugadores, universidad de Florida y FC Barcelona. Ve al Azul Marino subiendo "de manera directa" a Liga Endesa