El SOS de los colegios de A Coruña ante su alarmante estado: “El mantenimiento es insuficiente”

La comunidad educativa de A Coruña ha alzado la voz. La Asociación de Directores de Centros Públicos de la ciudad ha denunciado la falta de mantenimiento que padecen varios colegios, con problemas que se acumulan y tardan demasiado en resolverse. Goteras, calefacciones averiadas o baños que no cierran son solo algunos de los ejemplos del día a día que sufre el alumnado.

Antonio Leonardo, director del Curros Enríquez y presidente de la entidad, ha explicado en COPE Coruña que el mantenimiento que realiza el Ayuntamiento “es insuficiente”. “Estamos hablando de cuestiones del funcionamiento diario, ni siquiera grandes obras que también son necesarias”, ha señalado, poniendo de manifiesto que lo que reivindican son “cosas de diario”, como una persiana estropeada o una cisterna que deja de funcionar. Leonardo ha calificado algunos plazos como "intolerables", mencionando esperas de “seis meses para que arreglen una cisterna” o “más de un año” para cambiar una luminaria.

Un nuevo convenio en el aire

El Ayuntamiento de A Coruña tiene conocimiento de esta situación desde la etapa del anterior concejal. Aunque actualmente se encuentra en licitación un nuevo contrato de mantenimiento, los directores de los centros entienden que esto no puede ser una excusa. “Los tiempos administrativos son largos, ahora está recurrido y nosotros seguimos igual. Esto tiene que cambiar de alguna manera”, ha afirmado Leonardo.

Leonardo recuerda que, al final, quienes sufren las consecuencias son los menores de edad. Además, ha advertido que los arreglos que se posponen pueden derivar en obras de mayor envergadura y coste. “Cuando hay una gotera, uno tiene que arreglarla, porque si no, luego se convierte en un cambio de cubierta”, ha sentenciado, añadiendo que si las incidencias no se acometen a tiempo, “al final el gasto es mucho mayor”. Por ello, insta a las administraciones, Concello y Xunta, a que “se pongan de acuerdo en cómo van a atajar este problema”.

El otoño agrava el problema

Finalmente, el presidente de la asociación de directores ha alertado de que el inicio del otoño podría empeorar la situación. Con la vuelta de la lluvia y el viento, ha advertido, vuelven también las goteras, las filtraciones o, incluso, los desprendimientos.