Un rayo de esperanza para que Pilar desaloje a su inquiokupa en A Coruña: "Vulnerable porque quiere..."

Pilar es una coruñesa que lleva cinco años con una inquiokupa. Cinco años sin pagarle el alquiler ni los gastos de la vivienda. Esto ha provocado que incomprensiblemente Pilar haya sufrido, a mayores, el embargo de su pensión por impago de recibos como, por ejemplo, los del agua que no ha pagado tampoco en todo este tiempo su inquiokupa. Este lunes se celebra, finalmente, la vista para intentar recuperar la vivienda de Pilar tras años de sufrimiento y desamparo.

¿Por qué, después de cinco años, no se ha conseguido desahuciar a esta inquiokupa? Pues porque asegura que es vulnerable y la ampara el Real Decreto Ley 11/2020 aprobado en plena pandemia y prorrogado por el gobierno desde entonces que impide los desalojos si la persona es considerada vulnerable. Ahora, sin embargo, en el caso de Pilar se ha conseguido demostrar que su inquiokupa es "vulnerable, porque ella quiere".

Así lo asegura el abogado de Pilar, Xaime da Pena, director de DP Abogados, que apunta que "le dieron una alternativa habitacional, le dieron ayudas y las rechazó".

Da Pena lamenta que "la justicia ya no te permite tener un juicio justo". Y es que, subraya, "se suspende el procedimiento a la espera de que esa persona deje de ser vulnerable algún día. Ahora mismo es el piso de la okupa, porque así dice la justicia". Han presentado, en este sentido, informes de profesionales e informes de los propios servicios sociales reconociendo que había rechazado toda la ayuda que se le ofreció.

RECUPERAR EL DINERO ADEUDADO

La inquiokupa de Pilar le debe unos 25.000 euros en los cinco años que ha dejado de pagar el alquiler y los gastos de la vivienda. La devolución de este dinero se verá también en la vista de este lunes, aunque su abogado, se muestra en este caso más pesimista. "Si la parte demandada no tiene un trabajo que supere el salario mínimo interprofesional nunca se lo va a poder pagar", explica.

"Las consecuencias para Pilar pueden ser de por vida, porque los 25.000 euros el Estado no te los va a pagar a pesar de que el Estado, con las leyes que están en vigor, perjudique a un propietario como es mi cliente que actúa de buena fe y cumple con su contrato. Pero el Estado no se hace cargo". Es más, añade, "si el demandado, el inquiokupa, no tiene dinero no habría tampoco sanción por la vía penal. No iría a prisión. Si debemos dinero a Hacienda, sí que puedes entrar en prisión, pero si es un particular no".

Xaime da Pena espera recuperar el piso para Pilar en la vista de este lunes aunque reconoce que contra la sentencia "cabe recurso y se podría dilatar" en el tiempo la entrega de la vivienda. Una sentencia que sería "única" en España y que podría sentar jurisprudencia al ser la primera vez que se ha alzado una suspensión de este tipo.

REALIDAD PREOCUPANTE

En palabras de Xaime da Pena, "aquí la vulnerable es mi representada". Pilar no solo ha perdido el control sobre su vivienda, sino también su tranquilidad, su salud emocional y su estabilidad económica. Este caso pone de manifiesto una realidad incómoda, según el abogado de Pilar: cuando las leyes que buscan proteger a los más frágiles terminan dejando sin protección a quienes no tienen otro patrimonio que una vivienda, y ningún ingreso más allá de una pensión.