Salva la vida a un bañista en las peligrosas aguas de A Coruña: "No soy un héroe"

En una ciudad rodeada de mar como A Coruña, son constantes las asistencias a barcos de pesca, marineros o simplemente bañistas, y esta circunstancia no solo deja actividad de Salvamento. En ocasiones, son otros ciudadanos los que intentan salvar a las personas en apuros, en ocasiones con éxito y otras son una tragedia múltiple, como en el caso de los héroes del Orzán.

En este caso, todo salió bien. Julián iba por el Paseo marítimo con su pareja el lunes por la tarde. El mar estaba muy revuelto, y se fijó en el agua. Unos chavales estaban jugando en la orilla de la playa de Riazor, al lado de la coraza, y, en un momento dado, los arrastraron las olas. Dos consiguieron llegar a la orilla pero uno no era capaz de salir, y pidió auxilio.

"Vi que lo iba arrastrando y le dije a mi pareja: este no sale, este no sale. A los pocos segundos ya vi que se lo estaba metiendo para dentro la resaca", relata. Estamos a finales de mayo y no hay servicio de socorrismo, así que no lo dudó: se tiró al agua para salvarlo. "Me salió directamente, me quité las zapatillas y la camiseta para intentar pesar lo menos posible".

Conocedor de la zona

Este vecino de Monte Alto no se dedica al salvamento. Trabaja en una consultoría pero hace natación y está en un club de triatlon. Conoce bien la zona y en todo momento mantuvo la calma pese al peligro que entrañaban las olas. "Entrenábamos mucho ahí en verano y sí que es verdad que hay mucha resaca. Realmente el el peligro es que pasas de estar de pie a que de repente hay un escalón, no tocas el suelo. Entonces yo lo que imagino es que al chaval pues se puso nervioso por eso".





No fue fácil, pero cuenta que "el chaval lo hizo bien, porque lo único que hice fue decirle: tranquilo, intenta flotar, no arrastres para no cansarte". Así, con cuidado de no hundirse los dos, "lo fui llevando y salió todo bien".

Menos heroísmo y más prevención

Una vez completado el auxilio, el joven le dio las gracias y él volvió a su casa en Monte Alto descalzo. Ni siquiera le dio mucha importancia a su acción, de la que no fue consciente hasta que vio al día siguiente los vídeos. Sí deja una reflexión: menos heroísmo y más prevención.

"Yo no creo que sea un héroe", subraya, al tiempo en que insiste en que deberían colocarse "unos carteles avisando con la dirección de las corrientes como hay en muchas otras playas porque al final es una playa complicada". Recuerda que "es una playa con pelea de fondos, cambian todo el rato con muchísima corriente, muchísima resaca y eso se puede avisar con carteles permanentes para que la gente sea consciente".

Julián, por cierto, no se lanzó al mar solo. También lo hicieron Gana y Papa, dos jóvenes senegaleses que, igual que él, que no se plantearon otra cosa que ayudar a un desconocido, como hicieron Ibrahima y Magatte, que defendieron al joven Samuel Luiz cuando lo apuñalaron mortalmente en el Paseo Marítimo.

