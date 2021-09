Le roban 9.000 euros haciéndose pasar por la gestora de su banco: "Me quedaron 10 céntimos en la cuenta"

Las estafas online o los fraudes informáticos son cada vez más prevalentes en todas partes de España. Afectan, en muchos casos, a mayores y a paersonas con poca formación en nuevas tecnologías. Pero ese no es el caso de Andrea Reborido.

Andrea es joven. Tiene 27 años, vive en Coristanco (A Coruña) y está habituada a trabajar con la banca online, lo que no ha evitado que todos sus ahorros hayan acabado en un banco de Lituania en cuestión de segundos.

UNA FALSA GESTORA

La estafa de Andrea fue algo más elaborada de lo habitual: primero recibió un mensaje SMS, supuestamente, de su entidad bancaria, que aparece en la misma cola de mensajes. En el texto, le alertan de que alguien está intentando utilizar sus datos. Al acceder al enlace que le adjuntan, comprueba que todo está en orden en su cuenta.

20 minutos después, le llega una llamada de teléfono, con el prefijo 981, el de A Coruña, y un número correspondiente a una sucursal de la ciudad de A Coruña. Al otro lado del teléfono, una mujer que se identifica como gestora de la entidad "y que hablaba en gallego" le dice que alguien trata de hacerse con mil euros de la cuenta.

Le comenta "que quiere comprobar si soy yo o no, preocupándose por mí, y me pide un código que me van a enviar por SMS". Ella se lo da e, inmediatamente, la mujer "cuelga el teléfono". En ese momento, Andrea se da cuenta de que hay "algo raro".

TRANFERENCIAS INMEDIATAS

Acto seguido, la joven vuelve a mirar su cuenta y estaba prácticamente vacía: "me quedaron diez céntimos", relata. El fraude consiguió robarle 9111 euros, que se transfirieron a un banco de Lituania, eran "todos" sus ahorros.

Andrea denunció ante la Guardia Civil la situación, pero no cree que pueda recuperar lo robado. "Son transferencias inmediatas y ese dinero se mueve muy rápido", con métodos como transformarlo en bitcoins. De hecho, el banco lituano le ha dicho que "no tiene este dinero".

LE PUEDE PASAR A CUALQUIERA

Aún así, peleará por intentar que le devuelvan lo que alguien se llevó porque entiende que su entidad bancaria, Abanca, se debería de hacer cargo. De hecho, baraja la posibilidad de agruparse con otras personas afectadas para que su entidad se haga cargo del dinero que ha perdido por lo que considera falta de seguridad.

Ha hablado con más víctimas de timos, y tiene claro que le puede pasar a cualquiera. "No es que a mí me hayan pillado despistada o es que el señor de al lado no se aclare con el teléfono", dice. Por eso, el único consejo que tiene para evitar que a la gente le pase como a ella es "tener el dinero en casa" porque "la persona que te viene a robar la persona tiene que pelear y encontrar el dinero. En este caso "a mí, en diez segundos, no me ha quedado nada".

