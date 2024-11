Se queda dormida en una discoteca de A Coruña y tiene que rescatarla la Policía

Los jueves son días de salir para los universitarios, y el buen tiempo ayudó a llenar los locales de toda A Coruña. No fue excepción The Clab, el nuevo nombre de la discoteca de la calle Costa Rica que todo el mundo sigue conociendo en la ciudad con su nombre de toda la vida, Chaston.

Y la protagonista de esta historia no fue menos. Salió por la noche, pero no despertó en su casa. Lo hizo en la discoteca, rodeada de oscuridad. Se quedó dormida en el interior y, cuando fueron a cerrar el local, no repararon que estaba ella.

Una presencia inesperada

Sus movimientos hicieron sonar la alarma y la Policía Nacional se trasladó a la zona. Los agentes avisaron a la gerencia de The Clab para que fuesen a abrir la verja para que la chica pudiese salir.

Pasaban las ocho de la mañana y el barrio ya comenzaba a registrar su actividad habitual. Miguel tiene al lado su cafetería y por el despliegue pensó que había pasado algo grave. "En el momento no supe qué sucedió", reconoce. Entiende que fue un "accidente" porque el local, por dentro, es muy grande.

final feliz

Afortunadamente, todo terminó bien. Los propietarios de The Clab abrieron la puerta y salió la chica sana y salva.

Noela Bao Discoteca The Clab, antiguo Chaston

Según cuenta el diario El Ideal Gallego, la joven tiene 19 años y padece narcolepsia. No sería la primera vez que le pasa algo semejante. De hecho, su presencia no solo fue advertida por las alarmas. La madre y el novio de la chica habrían dado con ella gracias a rastrear la ubicación de su teléfono y, según la publicación, fueron ellos los que avisaron al 091.

El nuevo Chaston

La discoteca en la que quedó la chica es The Clab. Durante décadas amenizó la calle Costa Rica con el nombre de Chaston

Los gerentes han renovado el local y cambiado el nombre, aunque mantienen la denominación Chaston para sesiones los fines de semana, orientadas al público de más de 55 años. Esta franja de edad es la que, tradicionalmente, acudía a la discoteca en las últimas décadas.