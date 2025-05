¿Es posible conciliar el ocio nocturno con el descanso de los vecinos?: "Lo único que funciona..."

Coruña - Publicado el 07 may 2025, 10:06

¿Es posible conciliar el ocio nocturno con el descanso de los vecinos? Pues en eso trabaja el ayuntamiento de A Coruña, en encontrar soluciones para que esto sea una realidad, que se consiga que los vecinos disfruten de ese derecho al descanso que tenemos todos y que los que quieran disfrutar de la noche también puedan hacerlo. El ayuntamiento ha celebrado este lunes el segundo de los encuentros de trabajo entre el sector hostelero y de ocio, vecinos y representantes municipales.

La reunión ha servido para que los sectores implicados presentasen propuestas para mejorar la situación. Desde el sector del ocio nocturno una de las propuestas planteadas es "intentar poder llegar a la normativa que tiene la Xunta de Galicia que es poder conseguir la emisión de 85 decibelios en el interior siempre y cuando, evidentemente, eso no afecte a los vecinos", explica el presidente de Galicia de Noite, Luis Diz. En la actualidad, la normativa local contempla un límite de 75 decibelios.

Por su parte, los hosteleros coruñeses han presentado un decálogo de medidas entre las que incluyen la eliminación de los sonógrafos interiores de los locales o la desaparición de las zonas de protección acústica especial (ZAS), que no se implante la tasa turística o la revisión del incremento de la tasa de las terrazas. Más allá de estas propuestas, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, subraya el "ambiente constructivo" de la reunión y que el ayuntamiento se ha mostrado "receptivo" a hacer cambios en la ordenanza.

También se ha acordado la constitución de una mesa técnica para estudiar la modificación de la actual normativa. Las propuestas presentadas por todas las partes afectadas serán estudiadas por el gobierno local en las próximas semanas con el objetivo de evaluar su idoneidad y viabilidad.

campaña de sensibilización

En el encuentro, el gobierno local anunciaba además la puesta en marcha de una campaña de sensibilización para incrementar la concienciación ciudadana sobre el derecho al descanso de los vecinos. En lo que va de año se recibieron en la policía local 230 llamadas relativas a ruidos generados por locales de hostelería.

Héctor Cañete asegura que "es importante que nos comportemos cívicamente todos los que bajamos por la noche, que no gritemos, que intentemos no sacar los vasos a la calle y armar ruido porque, al final, esas molestias son las que llegan a los vecinos a través de las ventanas. Hay que intentar paliar y minimizar el ruido en la vía pública".

Una campaña que, salvo que se sancione, no cree que sirva para mucho el presidente de la Asociación de Vecinos del Orzán, José Luis Méndez. "Es como la campaña que se hizo hace veinte años, "Si bebes, no conduzcas", apunta Méndez. "Estuvo muy bien pero, ¿qué pasa?. Que tú y yo sabemos que lo único que funciona es si hay radares y multas. Entonces, la campaña está bien pero ya le dije a la alcaldesa: Mira dentro de 3 meses. Si ves que no funciona, empieza a meter multas y ya verás".

Subraya que "a las dos, tres o cuatro de la madrugada, cuando te has metido media docena de copas en el cuerpo , la etiqueta ni la lees. Quieren poner etiquetas por las calles: No hagas ruido, respeta a los vecinos; pero cuando vas colocado ni lees la etiqueta. Nosotros tenemos un problema de civismo. Y eso se resuelve convenciendo a la gente, sino la convences, habrá que ponerle una multa. En nuestra sociedad todo funciona así. Un poco de palo y un poco de zanahoria".

Sí valora positivamente esta iniciativa el presidente de Galicia de Noite. "Todos podemos hacer algo. Tenemos que ir todos alineados, intentar sensibilizar a nuestros clientes de que en el exterior no se puede hacer ruido", destaca. "Es interesante", asegura Diz, porque "es una forma de dar un paso adelante y saber que hay un problema y cómo podemos intentar remediarlo. No se trata de multar ni de perseguir a la gente pero sí sensibilizarla de que no podemos hacer el ruido que se está haciendo actualmente", añade.

SITUACIÓN ACTUAL

La problemática del ruido del ocio nocturno, ¿ha mejorado o ha empeorado en los últimos tiempos?. Según el presidente de la asociación de vecinos del Orzán depende de la zona. "Tú me preguntas, la calle Socorro está mejor, yo te diría, está 100 veces mejor de lo que está. Si me preguntas, la calle Torreiro está mejor, está 100 veces peor de lo que estaba. El botellón en los jardines de Méndez Núñez se resolvió. Entonces, ¿está mejor?. No. Porque ahora, en vez de un macrobotellón, hay microbotellones por toda la ciudad".

Subraya que "en conjunto, somos menos cívicos de lo que éramos". Zonas como "Torreiro, La Cormelana, José Sellier, La Perillana", dice, están peor.

Todos coinciden en la voluntad de mejorar esta problemática. José Luis Méndez afirma que "por primera vez hay un ayuntamiento que se ha propuesto tratar de solucionar alguno de estos problemas tan graves como es el derecho al descanso".