El patinete se hace valer en A Coruña

Este domingo, 10 de julio, se celebra el día mundial de los VMP y en A Coruña se conmemorará con una marcha de estos vehículos. Una ruta festiva abierta a todo el mundo que partirá a mediodía de la plaza de María Pita. Serán unos 8 kilómetros de trayecto en los que los asistentes recorrerán calles interiores hasta la zona del Paseo de los Puentes, acompañados por la Policía Local.

Cartel del Día Mundial del VMP en A Coruña





Patinetes, monociclos, segways… los vehículos de movilidad personal cada vez están más presentes en las ciudades, y A Coruña no es una excepción. De un tiempo a esta parte, el crecimiento de su uso ha sido exponencial, especialmente después de la pandemia.

AUMENTO DEL USO

Lo constata el presidente de la asociación de usuarios de VMP en A Coruña (ACOUVMP), Enrique Fernández: “estimamos que pasamos de los tres millones” de usuarios en España, cuando antes de 2020 rondaban los 1,3 millones. Entre los factores que cita, está la búsqueda de una buscar una alternativa al transporte urbano colectivo.

Ir en patinete tiene muchas ventajas, según relata el presidente de la entidad. Es la solución ideal para ir al trabajo, sobre todo por dos cuestiones: la portabilidad y el ahorro en combustible: “Te quitas el problema del aparcamiento” y “lo puedes meter debajo del escritorio”. Además, “aun con la luz cara”, el coste estimado del consumo es de “un euro por cada 500 kilómetros”

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN EN A CORUÑA?

Fernández asegura que A Coruña” ha avanzado mucho” en facilitar la circulación de estos vehículos por la ciudad. Tienen que ir siempre por calzada, en carriles bici o en las zonas 30. De hecho, en muchos lugares ya está señalizado expresamente en el pavimento que por ahí es por donde deben ir los patinetes, unos pictogramas que “han sido un gran avance” tanto en los tramos ciclistas como en las calzadas compartidas, como en Juan Flórez, porque “indica y anima” a los usuarios a ir por ahí.

La asignatura pendiente es la del respeto del resto de conductores. Y es que no todos entienden que un patinete tiene tanto derecho como un coche a ocupar la calzada. “Hay gente que directamente te ignora” y otra “que se olvida que tenemos prioridad”, como es el caso de un cruce con el carril bici, en el que tanto el ciclista como el patinete tienen prioridad.

EL CASCO, MUY RECOMENDABLE

Los Vehículos de Movilidad Personal están pensados para las ciudades. No pueden circular por vías interurbanas, y las normas son básicas, similares a las de la bici: no se pueden montar con auriculares, no se puede ir por acera… ¿y el casco? De momento no es obligatorio, pendiente de una regulación específica de la DGT, aunque sí “muy, muy recomendable”, según Fernández. “Ante una caída, un golpe en la cabeza puede ser fatal", señala.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado