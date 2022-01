Muere un operario tras caerle encima una máquina industrial en Cerceda (A Coruña)

Un trabajador ha fallecido en un accidente laboral registrado la mañana de este miércoles en Cerceda (A Coruña). Le cayó encima una máquina industrial en el Polígono de Acevedo.

El 112 Galicia indica que el siniestro mortal tuvo lugar sobre las 10:10h . Fue entonces cuando la máquina se precipitó sobre el operario, un hombre de 36 años de edad.

