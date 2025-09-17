Muere José María Castellano: el economista de A Coruña responsable del 'milagro Inditex'

El economista y empresario José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex, ha fallecido este miércoles en Madrid. Castellano, nacido en A Coruña en 1947, ha sido una figura fundamental en la historia de la moda española, trabajando mano a mano con Amancio Ortega durante más de dos décadas. Su visión estratégica fue clave para la expansión global de la compañía, convirtiéndola en el gigante que es hoy.

Una carrera ligada a Inditex

Castellano se incorporó a Inditex en 1984, donde ocupó los cargos de vicepresidente y consejero delegado entre 1997 y 2005. Durante su etapa, la empresa experimentó un crecimiento sin precedentes, sentando las bases del modelo de negocio que revolucionaría el sector textil. Su gestión es a menudo descrita como el ‘milagro Inditex’ por su capacidad para combinar eficiencia logística y visión de mercado.

Más allá de la moda

Además de su legado en Inditex, Castellano ha tenido una prolífica carrera en otros sectores estratégicos. Presidió la entidad resultante de la fusión de las cajas gallegas, Novagalicia Banco, hasta su venta en 2014. También estuvo al frente de la empresa de telecomunicaciones ONO hasta su adquisición por parte de Vodafone en ese mismo año.

EUROPA PRESS José María Castellano (foto de archivo)EUROPA PRESS23/10/2012

En la actualidad, presidía la empresa energética Greenalia y formaba parte del consejo de la firma alemana Esprit, demostrando su polivalencia en el mundo de los negocios. Castellano era licenciado en Económicas y Empresariales y ejerció como catedrático en la Universidad de A Coruña, completando un perfil que combinaba la academia con una exitosa trayectoria empresarial.

Funeral en A Coruña

Los restos mortales de José María Castellano sonn velados en el Tanatorio Parcesa La Paz, donde se celebrará una misa a las 18.00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes, día 19 septiembre, a las 20.00 horas en la Iglesia de Santiago de la Ciudad Vieja de A Coruña.

la despedida de Amancio Ortega a "Caste"

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del directivo y economista José María Castellano, una figura "esencial" en la historia del grupo gallego, donde ocupó el cargo de consejero delegado entre 1997 y 2005, pilotando su salida a Bolsa en mayo de 2001.

"Lamento profundamente el fallecimiento de José María Castellano, una figura esencial en la historia de Inditex y, por encima de todo, una gran persona, como sabemos todos los que tuvimos la suerte de conocerle y de contar con su colaboración", ha subrayado Ortega.

COPE.ES Amancio Ortega

"Mis más sinceras condolencias para sus seres queridos por esta triste pérdida, un sentimiento que compartimos cuantos formamos parte de esta empresa", ha añadido el fundador de Inditex, quien ha afirmado que su marcha representa también una "gran pérdida" para el mundo empresarial de Galicia y de España, en el que "José María siempre destacó por su brillantez, profesionalidad y compromiso personal".

"Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía", ha destacado el fundador de Inditex.