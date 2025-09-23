Mercedes (61 años), administrativa, busca trabajo en A Coruña y no lo encuentra: "Trabajé muchísimos años cuidando ancianos pero tuve un cáncer de mama y no puedo volver a mi trabajo"

La Cámara de Comercio de A Coruña ha organizado en Palexco la sexta edición de la Feria de Empleo Sénior, una iniciativa que pone en contacto a empresas con candidatos mayores de 45 años. Entre los asistentes se encuentran Mercedes (61), Fernando (55) y Silvia (48), tres profesionales con perfiles muy diferentes pero un objetivo común: encontrar una oportunidad laboral. Todos ellos han experimentado en primera persona las dificultades de encontrar trabajo a partir de cierta edad, una barrera que este tipo de eventos busca derribar.

Cuando la vida te obliga a reciclarte

Mercedes, con 61 años, acaba de finalizar un curso de auxiliar administrativo y busca activamente trabajo en ese sector. Una enfermedad la obligó a reciclarse, y la dejó atrás una larga trayectoria en el cuidado de personas. "Trabajé muchísimos años cuidando ancianos pero tuve un cáncer de mama y no puedo volver a mi trabajo", reconoce.

Stands de la Feria de Empleo +45 de la Cámara de Comercio de A Coruña

Mercedes va impecable, sonriente y positiva. Sabe que no tiene experiencia en lo que busca, porque terminó ayer las prácticas, pero también que la actitud y la proactividad es muy importante. Y ella promete cumplir lo que todos ponen en el currículum. "Tengo mucha facilidad de adaptación, mucho tesón, energía interior -más que física-, soy muy constante, perseverante y trabajadora", afirma, mientras expresa su mayor deseo: "A ver si tengo algo de suerte".

Los otros rostros de la búsqueda de empleo

La historia de Fernando, de 55 años, refleja otras dificultades. Venezolano con ascendencia coruñesa, hace unos años hizo el camino de vuelta desde Caracas con la idea de montar un negocio que no salió bien. Su proyecto de emprendimiento se vio truncado por la pandemia y ahora se enfrenta a las "trabas burocráticas para homologar" su título en Administración de Empresas. Mientras, busca empleo en el sector del comercio aunque reconoce que "es difícil adaptarse y conseguir trabajo".

Silvia, con 48 años e hijos pequeños, busca una oportunidad como educadora infantil y se topa con la dificultad de la conciliación familiar y requisitos como el inglés. "Me está costando un poquito", reconoce, pero no se rinde: "Si no me sale por una rama, a ver si me sale por otra", ya que tiene experiencia en otros sectores como el industrial.

Noela Bao Silvia busca empleo como educadora infantil en A Coruña

La experiencia, un valor en alza

Frente a la percepción de los candidatos, las empresas y orientadores laborales presentes en la feria defienden que la edad es un valor añadido. Cristina, orientadora laboral en Nortempo, destaca que los perfiles sénior "entienden cómo funcionan las empresas" y han desarrollado habilidades clave a lo largo de su carrera. "Manejar conflictos, saber afrontar situaciones, tener más capacidad de iniciativa... todo eso, normalmente, te lo da la edad y la experiencia", afirma.

Noela Bao Entrevista de trabajo en la Feria de Empleo Sénior de A Coruña

Desde la empresa Clece, Sara asegura que no miran la edad en el currículum, sino "perfiles que tienen ganas, actitud". En su caso, buscan personal para mantenimiento o el sector sociosanitario , uno de los que promete pleno empleo, donde la formación es imprescindible. Por su parte, Inma, de Horta Coslada, una empresa de estructuras metálicas, están rastreando perfiles más industriales como "soldadores, caldereros, ingenieros o jefes de obra". La experiencia y las "tablas" que aportan los candidatos con más trayectoria siempre aportan perfiles interesantes, reconoce.

La feria se consolida como un punto de encuentro eficaz entre la oferta y la demanda. Según Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio, aproximadamente "un 20 o 30 por cien de las ofertas se cubren en la misma feria" o en los días posteriores. El éxito de la convocatoria asegura que la iniciativa se repetirá en los próximos meses para dar más oportunidades a los perfiles sénior de A Coruña y a las empresas que buscan a esos profesionales que, por una razón u otra, han quedado descolgados de un mercado laboral que los demanda.