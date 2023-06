Luz Divina, ganadera gallega: "somos mayoritariamente mujeres pero luego dan la cara los hombres"

Luz Divina es ganadera en Palas de Rei (Lugo). Lleva treinta años al frente de una explotación con 30 vacas de ordeño. La mayor parte del tiempo, "sola". Como otras mujeres, juega un papel decisivo en el mantenimiento de un sector fundamental en Galicia, como es el lácteo.

Vídeo Luz Divina, ganadera gallega: "a xente non quere estar tan atada ao campo"









Durante estos 30 años, la explotación de Luz Divina se ha modernizado mucho y ahora su trabajo es algo más llevadero, pero hay momentos inevitables de sacrificio. Y en este día a día, constata que las mujeres son las que más trabajan pese a que los portavoces suelen ser los hombres.

Audio Crónica de la presentación de la campaña de Leche Río









"Van ás reunións, son os que dan a cara, pero o día a día quen o leva maioritariamente son as mulleres, sobre todo en Galicia", asegura ante los medios. Pero ellas tienen que asumir más labores además del ordeño: "ao final ti te moves máis: os fillos, a casa e todo".

CAMPAÑA EN HOMENAJE A LAS GANADERAS

Luz, o Encarna, una joven que está criando a sus hijos en el campo, protagonizan una campaña de Leche Rio, que se ha presentado en la Fundación Juana de Vega (Oleiros, A Coruña). La nueva acción se centra en la importancia de mantener el rural vivo, algo que hicieron las mujeres cuando los hombres emigraban.

La responsable del grupo, Carmen Lence, advierte de que abandono femenino del rural es crítico para su propia supervivencia. Dos de cada tres personas que dejan el campo son mujeres. "Si no hay mujeres jóvenes en el rural, no hay niños. Y, si no hay niños, no hay futuro"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la presentación de la campaña han recibido el apoyo de Vegalsa-Eroski. Su directora de responsabilidad corporativa es Gabriela González, ha incidido en que para el grupo es "es fundamental trabajar cerca de los proveedores", por lo que expresa el "apoyo para dar visibilidad al sector primario gallego".