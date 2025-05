El lugar de Galicia que ha sido el refugio climático de España en la ola de calor: ni 20°C de máxima

Coruña - Publicado el 30 may 2025, 13:39 - Actualizado 30 may 2025, 14:18

Mientras toda España, Galicia incluida, se achicharraba con la ola de calor de este jueves, Lucía no se sacaba la chaqueta. Ella es la técnica de turismo del Faro Vilán, en la localidad coruñesa de Camariñas.

El refugio climático de España

Este punto fue, según la AEMET, el que tuvo la temperatura máxima más moderada de toda España este jueves de intenso calor. Con muchos sitios con más de 30 grados, en este punto del litoral la costa apenas superaron los 18 °C. Y, por eso, Lucía veía a la gente asándose en la tele con una sonrisa.

AEMET Las temperaturas máximas vividas en Galicia el 29/05/25

"Me daba un poco la risa. De hecho, vinieron unos visitantes de Almería y me decían: '¡Pero nosotros nos quedamos aquí a vivir en el faro todo el año!' Estaba cubierto de niebla y hacía esta brisa de mar". De hecho, este viernes, "está lloviendo, directamente".

Ola de calor con chaqueta

Vivió la ola de calor de un modo "un poco simbólico". "Toda España con calor, y nosotros a 16ºC", ríe. Esa, precisamente, fue la temperatura media durante la jornada, según la AEMET.

Juan Maceiras- COPE Ourense Termómetro en el centro de Ourense eljueves

Y precisamente calor no pasaron, y menos en el faro. "La chaqueta ya no la saco, porque el edificio de servicios múltiples del faro es todo de piedra". Tanto esta prenda como los pantalones largos son obligatorios, tanto en invierno como en verano.

¿Calor? Ni en verano

Este jueves tenían mucha niebla. Este viernes, lluvia. Pero esto de que no haga calor en Camariñas ni con el sol no es una excepción, sino la norma. Y eso, a quien es de la Costa da Morte no le sorprende, pero para quien viene de fuera, encontrarse con el viento del Nordés, frío e intenso, en pleno agosto puede ser un shock. "¡Qué vendaval, en pleno agosto!", le decía una mujer de grupo de visitantes el año pasado, mientras ella comentaba a su compañera que "esa señora, en pleno diciembre aquí, se muere"

Alamy Stock Photo Faro de Cabo Vilan, Camariñas, A Coruña

Aún así, Lucía nos recomienda fervientemente visitar este precioso rincón del corazón de la Costa da Morte. El de Cabo Vilán fue el primer faro que tuvo electricidad en España, rodeado de grandes acantilados, senderos impresionantes al lado de la costa y, cómo no, el Océano Atlántico. Un lugar apartado de olas de calor y para disfrutar. Eso sí, recuerda Lucía, "con chaquetita siempre o sudadera"

El efecto suavizador del mar

No llegó a los extremos de Camariñas, pero la propia ciudad de A Coruña vivió de forma muy tibia la ola de calor del jueves, con máximas de 23 °C, pero más fresco por la entrada de niebla a media tarde. Fue "un día muy habitual en el verano coruñés", según resalta María Souto, técnico de Meteogalicia.

Noela Bao Paraugas en el centro de A Coruña este viernes

"A Coruña está con el tiempo de A Coruña, el aire marítimo nos trae esa humedad" que "contrasta con las temperaturas elevadas en otros puntos de la comunidad". Se notó especialmente "el efecto suavizador que da el mar", recalca.

Sin ir más lejos, a pocos kilómetros de A Coruña, hacia el interior, la temperatura sí subió de forma notable. En Guísamo (Bergondo) o Abegonro, el termómetro rozó casi los 30ºC.

el tiempo en Galicia el fin de semana

El fin de semana vendrá con cierta inestabilidad en el tiempo en Galicia, con nubes e incluso algún chubasco tormentoso en zonas altas. Las temperaturas bajarán ligeramente, con máximas que oscilarán entre los 21 °C de máxima de A Coruña y los 35 °C de Ourense.

Alamy Stock Photo Fuerte tormenta con lluvia y nubes dramáticas sobre el centro de la ciudad de A Coruña

El domingo, ninguna ciudad gallega llegará a 30 °C, según la predicción de Meteogalicia. Se esperan más nubes en la mitad norte, alguna lluvia débil en A Mariña de Lugo y cielos más abiertos en el resto de Galicia. El viento será del norte-nordés y moderado, con rachas fuertes en la franja atlántica por la tarde.