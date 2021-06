Los coruñeses ya podemos disfrutar de los tradicionales bocadillos de calamares en la plaza de Ourense

A las ocho de esta mañana ha abierto sus puertas el "Quiosco Down Experience". Lo estábamos esperando porque estábamos deseando comer los tradicionales bocadillo de calamares en la plaza de Ourense. Para los 16 trabajadores de esta iniciativa en la que colaboran la asociación Down Coruña y el ayuntamiento de A Coruña ha sido una mañana "de nervios" y "alguna averiilla" como comentaba a COPE Coruña, el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos.

El local abre de lunes a sábado, de ocho de la mañana a diez de la noche. Se pueden disfrutar los bocadillos en las mesas ubicadas en la misma plaza de Ourense o llevar para casa. Además de los bocadillos, hay helados, café o cerveza. De los 16 trabajadores, 12 pertenecen a la asociación Down Coruña. Con esta iniciativa se pretende "visibilizar que las personas con síndrome de Down y con discapacidad son capaces de promover un negocio como éste".

El ayuntamiento ha cedido el local y ha colaborado en el programa de formación para el empleo con el que se ha preparado al personal. El pasado viernes cuando se procedió a su inauguración, la alcaldesa, Inés Rey, aseguraba aque era "uno de los días más felices" desde que llegó a la alcaldía. Y no desperdició la ocasión de probar el tradicional bocadillo de calamares del que señaló que estaba "riquísimo"