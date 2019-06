Lolo Andrade: En Vilasantar no hay avispas "ni mandarinas ni clementinas"

Alarma en Vilasantar por la presencia, según los vecinos de Santa María de Mezonzo, de avispas mandarinas. Nada más lejos de la realidad. El experto en avispas velutinas y miembro de Protección Civil de Cambre, Lolo Andrade, asegura que no son avispas "ni mandarinas ni clementinas". Según Andrade, estaríamos ante la avispa Vespa Crabro, la avispa autóctona europea que es "más grande y de colores similares" a las velutinas. Asegura que las avispas mandarinas no han llegado a Galicia ni llegarán salvo que "alguien cogiese una reina de la avispa mandarina, la trajese y se preocupase de cuidarla".

Andrade explica que estas avispas se encuentran en Asia "en zonas de campo y selvas, no están cerca de las ciudades, anidan en el suelo, bajo tierra, no las vamos a ver en contenedores ni barcos". Sin embargo, apunta este experto, ya se ha generado en la población "psicosis" y ante "cualquier avispa que tenga un gran tamaño ya me están llamando".

AVISPAS VELUTINAS

El problema, señala, es que cuando estas avispas vienen a Europa "rompen el equlibrio porque esquilman toda vida de insectos". Asegura que erradicar las avispas velutinas es "imposible, de momento", salvo que en el futuro se "diseñe un medio químico que sólo les afecte a ellas". Sin embargo, hay un método efectivo como son los "petardos". Hasta ahora se utilizaba el método de introducir veneno en el nido de avispas velutinas con una pica pero esto se esparcía un "veneno muy tóxico, sobre todo, para el agua". Además, añade, los avisperos "se quedaban en el árbol lo que seguía generando miedo y alarma social".

El método de utilizar petardos es un "artificio piroténico de bajo impacto" en el que con una pértiga y una pica se introduce un petardo que se detona a distancia. Andrade señala que estamos ante un método "seguro, económico, eficiente y rápido". Con el método del veneno se tarda una hora y con el del petardo sólo 10 minutos.