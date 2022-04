Las refugiadas que ayudan a quien no pueden escapar de Ucrania

En una nave de A Coruña no deja de sonar la cinta de embalar. En parte, gracias al trabajo imparable de Ludmilla. Ella es la experta en montar cajas . Cada minuto, una láminas de cartón se convierten en un nuevo recipiente de ayuda humanitaria.

En este almacén del polígono de Pocomaco, cedido por Afundación, la asociación Aga-Ucraína clasifica el material que llega desde Lugo y A Coruña para enviar directamente a ayuntamientos ucranianos, y Ludmilla es una de las cerca de 200 personas que se han mudado a A Coruña tras huir de la guerra. Este martes, se puede comprobar como gran parte del voluntariado son chicas refugiadas. El cambio de vida es duro y mientras esperan por tener un trabajo, vienen aquí a ayudar a clasificar la ayuda humanitaria que se envía a su país.

“Necesito ayudar y quiero ayudar. Siento dolor como si estuviese en Ucrania, y cuando ayudo me siento más fuerte”, nos cuenta una de las voluntarias, Irina. Tiene 22 años. Llegó hace unas semanas. Ahora, vive con una familia gallega, junto a su madre, y cuenta en inglés que en su país natal han quedado su padre, su hermano su abuela.

Está doblando y clasificando ropa junto a Eugenia, originaria de Jersón. Vivía en Italia pero se trasladó a Galicia para reunirse con su familia. Habla español con algunas palabras en italiano,algo que también la animó a venir a España porque “así podemos ayudar a traducirle a las familias”. “Nos enamoramos de Galicia, porque es muy bonita”, afirma, al tiempo que habla maravillas de la gente de aquí, con la que tanto ella como su hija han entablado “un montón de amistad”.

A unos metros, un pequeño ucraniano de unos tres años se entretiene jugando con un móvil, mientras su madre trabaja. Hay todo tipo de ropa que hay que doblar, separar y meter en cada caja.

Desde el inicio de la guerra, cada semana AGA Ucraína envía dos o tres camiones a Ucrania. Hasta ahora, logrado hacer llegar 300 toneladas de ayuda humanitaria.

Lo que más se necesita ahora es ropa de deporte, tiendas de campaña, mantas o comida. Siempre comida, no perecedera y que no esté en tarros de cristal. En las redes sociales de AGA-Ucraína actualizan cada semana las necesidades que transmiten desde el país, y tienen más de un centenar de puntos de recogida en toda Galicia.

Además de ropa, aquí vemos tiendas de campaña, juguetes o hasta comida de perro. Todo está perfectamente separado y clasificado en cajas rotuladas en inglés, con dibujos para facilitar la rápida identificación en destino.

Aunque el material donado se envía a Ucrania, a veces, la ropa o la comida que no se puede enviar también se hace llegar a parte de las refugiadas que acaban de llegar y que tienen que rehacer una vida entera destruida por la guerra. “Viene de vez en cuando una ucraniana que llega, que viene con lo puesto y lleva tres días con la misma ropa”, indica Pili. En ese caso, se les da “lo que necesiten para la vida diaria”.

Este miércoles a las 200 personas que ya son coruñesas de adopción se sumarán otras 45. Son las que llegan en la segunda caravana humanitaria organizada por Policías y Bomberos de la ciudad herculina, que ha llevado ayuda a la frontera con Polonia y ahí ha recogido a familias que buscarán en Galicia una oportunidad para seguir con sus vidas.

#SosUcraína || A expedición humanitaria xa está de volta polo sur de Alemaña ????. Hora do almorzo.

Durante as primeiras horas os sentimentos das refuxiadas eran enfrontados. Non é fácil deixar toda unha vida e non saber cal vai ser o futuro. #ACoruñapic.twitter.com/Sxd3pkje4g