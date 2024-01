La invitación del Ayuntamiento de A Coruña a un etarra indigna a las víctimas: “Humillados”

Sigue la polémica en A Coruña por la decisión de incluir a Joseba Sarrionandia en el ciclo Poetas Di(n)versos que organiza el ayuntamiento socialista. El escritor y poeta es un expreso de ETA condenado en los años 80 a 18 años de cárcel por pertenencia a banda armada, entre otros delitos. Permaneció fugado durante años tras su sonada huída de prisión en 1985 y no volvió a España hasta que no prescribieron los delitos que cometió.

En las últimas horas recitaba sus versos en el Centro Ágora, en una convocatoria en la que el Ayuntamiento lo presentó como “uno de los escritores contemporáneos más prolíficos en euskera”. Este convite ha indignado especialmente a las víctimas del terrorismo. La presidenta de la AVT, presidenta, Maite Araluce, asegura que se sienten “humillados” con este blanqueamiento de la lucha armada y así lo expresó en esta entrevista con Eva Iglesias en COPE Coruña:

Las víctimas, Maite, ¿cómo os sentís cuando se blanquea de esta forma y se presenta a un miembro de ETA como uno de los escritores contemporáneos más prolíficos en euskera, en un recital que se ha celebrado aquí en nuestra ciudad, en Acoruña?

Pues nos sentimos una vez más humillados. Al final hacer con los terroristas como que no ha pasado nada, que no tienen un pasado, y llevarles de un lado a otro por sus bondades... igual sí que es un buen escritor, pero desde luego para las víctimas es una humillación. Que se lo pregunten a sus víctimas, ¿sabes? Nos parece tremendo. Nos parece una manera de blanquear a los terroristas que tienen un pasado.

El gobierno de aquí de A Coruña, del Partido Socialista, ha defendido, después de conocerse esta situación, que el cartel lo decide la coordinadora de ciclo, que es Premio Nacional de Poesía, y que respetan sus decisiones. Hablan incluso de demagogia por parte del Partido Popular al denunciar esto. ¿Las explicaciones os ofenden todavía más?

Sí, porque al final dicen que es demagogia, que no cuenta lo que tenemos que decir las víctimas, que ETA ya no existe, que tenemos que pasar página, la libertad de expresión continuamente... como si la libertad de expresión fuera para todo el mundo igual, pero no. Al final hay libertad de expresión cuando conviene blanquear a los terroristas en este caso, pero no hay libertad de expresión para que las víctimas digamos cualquier cosa o para que la gente que nos apoya se ofenda por este tema. Para ese lado no hay libertad de expresión, entonces me parece tremendo.

Ahora que ya ha pasado, Maite, ¿pedir disculpas y decir que no volverá a pasar es suficiente para vosotros?

A ver, este en concreto no ha pedido disculpas.

No, no, no

Ni se arrepiente de su pasado, que si fuera una persona que se hubiera arrepentido, que hubiera dado pasos en ese sentido, que hubiera colaborado con la justicia, porque nosotros al final el arrepentimiento, la única manera de medir lo que lo tenemos es si colaboran con la justicia o no, para traernos la verdad a más de 300 familias que los asesinatos están sin resolver, que no sabemos quiénes asesinaron. En concreto yo a mi padre y otros muchos a sus familiares.

Entonces, la única manera de que las víctimas del terrorismo, que no hemos tenido derecho a la justicia, tengamos derecho a la verdad para poder cerrar el duelo, para saber quién fue, quién estuvo, es la colaboración con la justicia de los terroristas. Ninguno de ellos ha colaborado y en concreto este ni ha colaborado con la justicia ni se ha arrepentido y dice que no solo no se ha arrepentido, sino que sigue pensando que estuvo bien lo que hizo.

Yo me refería a Maite, al Ayuntamiento de A Coruña, si hubiera pedido disculpas por esto que ha pasado y decir que no volvería a pasar, si para vosotros sería suficiente.



Hombre, hubieran dado un paso, si dicen que se han equivocado porque no sabían quién era, que les han colado un gol y que no va a volver a pasar o cancelan esto, pero si siguen adelante y lo único que hacen es denunciar a quien ha denunciado esta situación, pues ya digo que no me parece que son las maneras.