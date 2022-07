La historia de Lucho: el perro fallecido en Cambre la noche de San Juan

Esta historia tuvo lugar en la noche de San Juan. Una noche que suele ser de celebración para la mayoría, no lo fue para Alfredo y Sabela Calderón, que más que la de San Juan, vivieron una noche de terror. Alrededor de las doce y media de la noche salieron a dar un paseo con Lucho, su perro, un pequeño Jack Russell. Cuando empezaron los fuegos artificiales, el animal se asustó y consiguió zafarse del collar y la correa y escaparse, siendo esta la última vez que sus dueños lo vieron con vida.

Tras varios días de búsqueda, de colgar carteles, llamadas, difusión en redes sociales y buscar ayuda de la policía local de Cambre, reciben una llamada de un ciudadano anónimo que asegura haber recogido de la carretera durante la noche de San Juan un perro que encajaba con la descripción de Lucho. Este ciudadano, que resultó ser veterinario, avisó al 112 y se inició el protocolo de recogida de animales muertos. Muchas llamadas y reclamaciones después, descubrieron dónde habían llevado a su perro. El lugar resultó ser una nave de Piadela, Betanzos, donde Lucho se encontraba metido en una bolsa de basura dentro de un congelador. Fue el propio Alfredo quien identificó al animal.

Cabe recordar que este mismo enero se cambió la ley para considerar a las mascotas seres sintientes, pero no ha afectado a este tipo de sucesos. La familia, finalmente, no consiguió recuperar el cuerpo del animal y denuncia el trato recibido tanto por Lucho, al que se consideró "un residuo", como por ellos con la empresa de recogida.

Esta misma mañana, han recibido respuesta de la Valedora do Pobo, que ha admitido su queja ya que la dan por "admitida al entender que reúne los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Lei da Valedora do Pobo", y que a partir de hoy se iniciarán "las actuaciones oportunas ante la Consellería de Medio Rural". Una situación provocada por la pirotecnia, que no es la primera vez que deja casos de esta índole, por ejemplo, durante las fiestas de San Pedro de Visma, hubo varias desapariciones de animales que, por suerte, no tuvieron el mismo final que la de Lucho. Así lo ve Beatriz Martín, Presidenta de la protectora GATOCAN.

Y así lo vivieron Sabela y Alfredo la noche de San Juan.





Alfredo y Sabela, junto a GATOCAN, han iniciado una petición en change.orgpara reclamar la lectura obligatoria de microchip en la recogida de animales muertos, para que así las familias puedan saber qué les ha sucedido a sus mascotas y darles un adiós digno. En menos de dos días ya llevan recogidas más de 1000 firmas y, además, han creado los hastags #JUSTICIAPARALUCHO y #YOLUCHO, donde estos días se han sucedido las muestras de apoyo y cariño hacia la famila del perro.

