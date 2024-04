¿Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en A Coruña? Tras la lluvia, ha llegado el viento

Terminó la Semana Santa pero no el mal tiempo que caracterizó esta temporada festiva. Este martes, Galicia y A Coruña están bajo la influencia de una borrasca que deja un tiempo de perros.

??A borrasca que se achega mañá traerá unha situación de tempo moi desapracible, con ventos fortes e chuvias intensas. Forte temporal no mar: ventos do sur con intervalos de forza 8 no litoral atlántico ?? https://t.co/ZOkL7494ez pic.twitter.com/G1NVyzuymO

La predicción de Meteogalicia anuncia cielo gris con chubascos intermitentes, pero el protagonista es el viento. Hay alerta naranja por temporal costero. En tierra las rachas del sur y suroeste podrían superar los cien kilómetros por hora, según la predicción de la AEMET.

La rachas de viento llegaban a mediodía a los 87 kilómetros por hora en el dique de abrigo de A Coruña. Peor situación es la que se vive en la Costa da Morte, con los 125 km/h registrados en Vimianzo o los 95 de Camariñas. A cambio, sube la temperatura de forma notable, con una máxima que alcanza los 18 grados.

Debido al viento se cierran playas, parques y jardines, y un día más, la Torre de Hércules mantiene cerradas sus puertas. El temporal ha sorprendido a los miles de turistas que han llegado a bordo del crucero Arvia. Recorren hoy A Coruña en medio de fuertes rachas incluso por el centro de la ciudad.

?? A alerta continúa o 2 de abril. A Torre permanecerá pechada e o CIAV estará aberto.

?? La alerta continúa el 2 de abril. La Torre permanecerá cerrada y el CIAV estará abierto.

?? The alert continues tomorrow, Abril 2nd. The Tower will remain closed and the CIAV will be open. https://t.co/LFxfWIbHoP