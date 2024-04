Habrá Festival Noroeste Estrella Galicia en A Coruña por tres años más

A Coruña tendrá Noroeste para rato. LaCorporación Hijos de Riveraha renovado este miércoles su compromiso con el Festival Noroeste Estrella Galicia. El acuerdo supone la colaboración con el festival durante tres años más, es decir, las ediciones de 2024, 2025 y 2026.

No solo supone un aporte económico, sino que Hijos de Rivera se compromete en los años 2025 y 2026 a contribuir con programación y produccion propia con el festival. Así lo han precisado en sendos comunicados tanto el consistorio como la empresa cervecera.

Firma del acuerdo

El documento lo han firmado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, como presidenta del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) y el director general de la corporación, Francisco Manuel Ucha Rodríguez. Tras la rúbrica, la regidora destacó que “este vínculo que une o Concello e Hijos de Rivera amosa a nosa intención de seguir apostando pola cultura musical de calidade na cidade, apoiando un dos eventos máis importantes do verán en Galicia e no país enteiro”.

Ambas partes valoraron muy positivamente el acuerdo y los resultados de estos últimos años. Según la regidora, la colaboración con la matriz de Estrella Galicia “permitiu a este festival alcanzar un nivel nunca visto, á vez que aumenta a súa aposta pola música galega e coruñesa”,

Rey agradeció a la empresa su predisposición para renovar este acuerdo y en otras facetas. Indicó que “o compromiso de Hijos de Rivera coa cidade e a súa programación cultural vese reflectido no seu apoio activo tanto ao Festival Noroeste Estrella Galicia como a numerosos eventos que se realizan ao longo do ano”.

Vetusta Morla y Xoel López, las primeras confirmaciones

El Festival Noroeste Estrella Galicia 2024 se va a celebrar el 7 al 10 de agosto en diferentes localizaciones de la ciudad de A Coruña, como viene siendo habitual en los últimos años. Decenas de actuaciones forman parte de este importante evento urbano, aunque hasta el momento solo se conocen dos: Vetusta Morla y Xoel López.

Inés Rey avanzó que el Ayuntamiento ya está trabajando en la configuración del cartel, del que destacó que “combinará grandes referentes do pop e do rock, tanto nacional como internacional, con artistas emerxentes que a cidade poderá descubrir” en el que calificó como “festival gratuíto máis importante de España”. Todavía no hay pistas sobre cuándo se presentará el cartel, que en la edición anterior no se presentó hasta el 3 de agosto.