Gadis regala 36.000 euros en dos sueldos mensuales

¿Quién no querría un sueldo de 1500 euros garantizado por un año? Este sueño de muchos es una realidad para dos gallegas, que participaron en la última promoción de Supermercados Gadis. Reunieron tiques por valor de 200 euros en febrero y, gracias a eso, ahora ganarán 18.000 cada una.

Las agraciadas han recibido hoy el premio en el Gadis de la Avenida García Naveira de Betanzos (A Coruña). Ahí hace todos los días la compra Esperanza Sánchez Rodríguez, que prometía “compartir” el dinero con su familia y con los trabajadores del establecimiento. Prometió "unos pinchos en el súper"

La otra ganadora, Sandra Espiñeira Losada, reunió 200 euros en compras en uno de los Gadis de Vilalba (Lugo). “Hasta que me lo ingresaron, no me lo creía”, reconocía. El dinero le viene muy bien, dice, porque se acaba de mudar a A Coruña.

Ellas son las afortunadas entre miles de clientes de Galicia y Castilla y León que optaron al sorteo, realizado ante notario el 11 de marzo. La promoción se desarrolló entre el 1 y el 28 de febrero en los establecimientos de la compañía en ambas comunidades, para premiar la confianza depositada por los clientes.

Al acto de entrega de los sueldos han acudido, en representación de Gadisa, el delegado de área de A Coruña, Baltasar López; el delegado de área de Lugo, Gonzalo Corredoira; y el director de comunicación, José Luis Fernández Astray.