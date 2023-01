Gabriela, paciente de cáncer de mama: "gracias a la AECC pude seguir"

Este sábado se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer. Una enfermedad que cada vez nos es menos ajena. De hecho, se calcula que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá algún tumor maligno a lo largo de su vida.

Los cánceres de colon y próstata son los más comunes en hombres. El de mama, en mujeres. Y este último es el diagnóstico es el que recibió Gabriela, una paciente que ha hablado este martes en la sede coruñesa de la Asociación contra el Cáncer.

EL TESTIMONIO DE GABRIELA

Acudir a esta entidad le dio el apoyo físico pero, sobre todo psicológico que no le aportaba el sistema sanitario. Lo primero fue ayudar a "asimilar lo que me había pasado". Debido al tratamiento hormonal al que se sometió "yo me encontraba muy baja", por lo que fue vital encontrar una persona "que te dice que no todo es tan negro como lo ves".

Audio Presentación del lazo humano en A Coruña con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer





Por eso, no escatima en elogios a la psicóloga de la entidad: "no te digo que me haya salvado la vida, pero es maravillosa", afirma. Además de la terapia psicológica, va también a fisioterapia por la limitación de la movilidad en el brazo. En el grupo en el que está, además de la mejora física, hizo "muchas amigas" que "han tenido lo mismo que tú", con las que "hablas más a gusto y te comprenden más". "No tengo palabras para describir todo lo que ha hecho por mí la asociación", concluye, emocionada.

PREVENCIÓN Y CRIBADOS

Desde la AECC inciden en tres hábitos saludables de prevención contra el cáncer y otras enfermedades que nos salvan la vida, literalmente: evitar o reducir al máximo el alcohol, el tabaco y la obesidad. Es fundamental, según resalta el presidente de la AECC en A Coruña, Manuel Aguilar, también acudir a los cribados de la sanidad pública para una detección precoz o en estadíos iniciales que puede suponer una diferencia notable en calidad de vida.

En Galicia los hay cribados de cáncer de mama, cérvix o, ahora, un programa piloto de cáncer de pulmón. Y también, atención, hay una prueba muy simple para la detección precoz del cáncer de colon a través de sangre oculta en heces pero apenas el 50% de las personas convocadas envían sus muestras. La reticencia, señala Aguilar, es más masculina que femenina.

LAZO HUMANO CONTRA EL CÁNCER

Con motivo del día contra el cáncer, la asociación convoca a ciudadanía y entidades a acudir este sábado a mediodía a la Plaza de María Pita y formar un lazo humano. Hacen un llamamiento a llevar ropa verde, color que también representa a la entidad que lucha contra esta enfermedad.

Cartel Lazo Humano





El acto se enmarca en la campaña “Todos contra el cáncer”, que ha sido declarada por el Gobierno de España Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Tiene como objetivo crear un movimiento social para involucrar no solo a personas, sino también a empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer.

Entre lo objetivos: promover la investigación oncológica o que los bebés que nazcan en 2030 sean la primera generación libre de tabaco. Se quiere conseguir que dentro de siete años la tasa de supervivencia a un cáncer sea del 70%. Actualmente se sitúa en torno al 53%.