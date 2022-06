Estos peques lo tienen claro: contra la subida de la gasolina, la bici. “No gastas dinero”

Este jueves, decenas de menores del CEIP San Francisco Javier tomaron A Coruña en bici. Son uno de los grupos que participan en las actividades de Educación Vial de la Policía Local de la ciudad herculina, para fomentar la movilidad ciclista y el respeto por las normas.

El alumnado, de 5º de Primaria, salió del centro, situado en A Cubela, y siguió una ruta hasta María Pita. El grupo iba escoltado por agentes del 092, tanto en bici como con un coche patrulla. Fueron “por el medio de la calzada”, cuenta Pablo, el profesor que promovió la actividad, puesto que “la idea inicial era ir por el carril bici, pero es muy estrecho”.

CICLISTAS CON EXPERIENCIA

Una vez en la plaza de María Pita, los menores tomaron un avituallamiento e hicieron sonar sus timbres. El balance fue más que satisfactorio, como nos relata Pablo. Entre los aprendices de Induráin, había de todo. Desde quien tenía inicialmente “un poco de miedo” hasta quien se envalentona y “hay que ir frenándolo”, asegura Pablo.

Para arte del grupo, no era la primera vez sobre dos ruedas. No para Lucía, sin ir más lejos. “voy con mi padre muchos días”. Con él, confiesa, se siente “más segura”, pero esta actividad la ha disfrutado igualmente: “ir con los compañeros mola mucho”, ríe.

Cuando va con la familia, cuenta, suele ir por el carril bici, y cuando no lo hay “voy por la carretera”, y no la acera. “Siempre voy por el lado derecho para no ir con los coches”, un buen consejo para tener en cuenta.

Para otra de las niñas, tampoco es su primera vez, pero la bici, en este caso, la usa “en verano con mi abuelo”. Y la experiencia de este jueves ha sido distinta, porque “en el pueblo hay menos coches y es un poco más seguro”, asegura.

LAS NORMAS, CLARAS

Al preguntar al estudiantado qué es importante a la hora de en bici, se agolpan las respuestas: “ir cómodo”, “las luces”, “los frenos”. Y, por supuesto, “llevar el casco”. Este dispositivo de seguridad es obligatorio para las personas menores de 16 años.

Sin que se les pregunte, añaden una de las ventajas principales que tiene la bicicleta: “no gastas dinero”. “Una bici te dura toda la vida, y a no ser que se te estropee, que la llevas al taller. Un coche se te estropea más a menudo”, decía una de las niñas. Un consejo muy útil el día en el que no hay estación de servicio en A Coruña en la que la gasolina baje de dos euros el litro





Para evitar averías, también apuntan la importancia de “llevar mantenimiento por si hay un pinchazo”. Días antes de la ruta, un policía se pasó por clase y les enseñó cómo se debe actuar en caso de alguna incidencia en medio de la ruta.