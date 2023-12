El escaparate que arrasa en la calle de la Torre gracias a figuras hechas con bombillas o tojinos

Es difícil no fijarse en el escaparate de la tienda de Daniel Colatruglio. Primero, porque está en un lugar de paso entre Monte Alto y la plaza de España, al lado de la parada de bus y de taxis de la calle de la Torre. Pero lo que más llama la atención no son los suministros eléctricos que vende, sino lo que está entre el material expuesto. Las bombillas, hilos de cobre, tojinos o enchufes de red que se convierten en cabeza, pelo o extremidades de unas figuras únicas y muy originales.

Vídeo Escaparate de la tienda





Estos habitantes de la tienda tienen nombre: los Alamitos. El nombre Alamitos viene de la tienda, Suministros Álamo, y se comenzaron a hacer de forma completamente artesanal con material reciclado. “Surgió porque me traen muchas bombillas para reciclar, bombillas que yo mando al punto limpio”, cuenta Daniel.

Vídeo Extractos de la entrevista a Daniel





No hay uno igual

De la primera figura, una bailarina, surgieron muchas más: un señor sentado leyendo la prensa, una skater, un flexo surfista… pasando por un pulpo hecho con cobre o un R2D2. No hay un Alamito igual, aunque suele repetirse el armazón. “Hay un patrón de una figura que previamente ya yo ensamblo: los tojinos, los tornillos… es el que tengo que está registrado”, cuenta.

Dos de los modelos de Alamitos









Al principio los Alamitos no se iluminaban, pero con el tiempo Daniel, que es un manitas, diseñó e incluso registró un sistema para que las bombillas que forman la cabeza de los alamitos pudiesen dar luz. Ha ido perfeccionando su técnica, pero mantiene un patrón: parte de los elementos, “por lo menos el 50%”, son reciclados.

De hobby a un sinfín de encargos

Este reciclaje creativo nació como afición para animar el escaparate, pero todo el mundo le preguntaba si estaban a la venta. El éxito fue tal que Daniel empezó a hacer Alamitos por encargo y a personalizarlos: “en su mayoría la gente me trae las fotos para que yo en la medida de lo posible personalice lo más que se pueda”, explica. Suele plasmar la profesión o aficiones de las personas retratadas, y para que encajen las piezas con esa idea, deja rienda suelta a la imaginación. “En el momento que me dicen, mira, yo quiero tal cosa, me dejan en blanco. Pero cuando empiezo, ahí es donde va viniendo la creatividad”, dice.

Hay conjuntos de Alamitos





Ahora, tiene Instagram propio y varios encargos para Navidad y para Reyes, de todo tipo: un carpintero, un técnico de cafeteras, un pescador, una costurera, un jugador de hocket o un barco, que ya está expuesto en el escaparate. Los modelos más comunes, como los futbolistas, Daniel los acaba en dos horas, pero los menos habituales le pueden llevar hasta tres días, como “un enfermero o un odontólogo” con sus herramientas. Unos días antes de que vengan a recoger los encargos, los expone en el escaparate, y por eso cada semana hay algo nuevo que ver en la tienda.

Un belén y personajes míticos del barrio

Más tiempo, tres meses, le llevó el conjunto de Alamitos estrella de estas fechas: un singular Belén con figuras hechas de material eléctrico en el que no faltan ni los Reyes ni los animales. “El Belén es del año pasado y mucha gente se acerca a preguntar si lo vendo. Lógicamente no, porque es de la tienda”. No descarta hacerlo, eso sí, habría que “encargarlo con tiempo” ya desde agosto.

Detalle del Belén





Y no solo son profesiones. Quien viva o frecuente la calle de la Torre puede reconocer en el Escaparaté algunas figuras de personajes conocidos del barrio, como Manel o Ventureira. Daniel hizo sus muñecos “por cariño, porque son personas de aquí, de la zona. Son de chanza”. El homenaje le da más popularidad porque “traen a sus amigos para que se vean representados ahí todos”.

Figuras de Néstor y Ventureira





La parada obligada tras el cole

Lo de los Alamitos es un “complemento” para la tienda, un hobby, pero también un orgullo para Daniel. “Fíjate que hay algo que a mí me llena mucho, y son los niños al salir del colegio”. Siempre es una “parada obligatoria para ver qué hay de nuevo. ¡Se los tienen que lleavar a rastras!, ríe”.

Lo que pueden encontrar en el escaparate





A la entrada de la tienda, hay fotos con las decenas de Alamitos que Daniel ha ido haciendo estos tres años. Su preferido no está actualmente expuesto en la tienda. Es la figura de su padre tocando en el acordeón y permanece en el taller, a la espera de hacer algunas mejoras que ha ido descubriendo en esta carrera improvisada de artesano de la electricidad.

R2D2





Abogado de Venezuela

Él es el alma mater de los Alamitos, pero toda la familia está implicada. El primero, una bailarina, lo imaginó su hija Daniela hace tres años. Ahora ella lo ayuda siempre con las ideas. Pero su hijo Orestes y su mujer Francia también echan una mano. Los diseños de camisetas de fútbol “me los hace mi hijo para yo ir a la imprenta”. Y su esposa “ensambla también” parte de los modelos para echarle una mano.

Alamitos futbolistas





Daniel está más que integrado, aunque su acento delata su procedencia. Es venezolano, y como muchas personas tuvo que huir de su país y comenzar una nueva vida con su mujer y sus tres hijos en España. “Vine yo solo en un principio a probar, a hacer unos numeritos. Me gustó y bueno, nos vinimos todos acá”, recuerda. La tienda “era de un sobrino” con el que empezó a trabajar haciendo instalaciones. Luego, su familiar compró una frutería y él y su esposa se quedaron con Suministros Álamo.

Vídeo El cuerpo de Papá Noel es un bote de Nutella





Lo curioso es que nunca había tenido contacto antes con el mundo de la electricidad: “Yo soy abogado, mi esposa es abogada también”. En Venezuela ya no ejercía, “era agricultor”. ¿Por qué el giro? “Al final, cuando uno se va a otro sitio, no sabe lo que le espera. Yo no venía a esto. Sin embargo, como soy manitas, lo meto a todo un poco, entonces, gracias a Dios, hago las instalaciones de lo que se vende aquí”.