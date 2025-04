Una empresa recupera un piso en A Coruña y lo que encuentran dentro los deja sin palabras: "No podías..."

Lo que parecía un caso rutinario de expulsión de un piso okupado por un inquilino moroso en el barrio coruñés de Los Rosales acabó convirtiéndose en una escena digna de documental. La empresa Desocupa24horas, especializada en recuperar inmuebles ocupados o en situación irregular, logró este mes devolver a su propietario una vivienda, que había estado alquilada durante más de 15 años a un hombre, en condiciones que rozan lo insólito.

El inquilino, con trabajo estable y aspecto impecable, acumulaba una deuda de 12.000 euros, exactamente, dos años de impago de alquiler y ya no había contrato en vigor. Tras más de 25 visitas por parte de esta empresa en 40 días, accedió a una salida voluntaria. El hombre, señala Francisco Fernández, CEO de Desocupa24horas, los citaba "siempre fuera de la vivienda, en el descansillo o abajo en el portal. Nos decía que estaba buscando vivienda pero que su situación actual era compleja".

De hecho, para entregarles las llaves de la vivienda lo hizo en la plaza Elíptica del barrio coruñés. "Dijo que tenía prisa, que tenía que ir a trabajar". Asegura el CEO de Desocupa24horas que el hombre, de unos 50 años, es "una persona vestida normal, es decir, no podías detectar ni siquiera que el piso estuviera en la situación que se encontraba".

Pero al entrar en la vivienda se encontraron literalmente con una vivienda llena de basura. Francisco Fernández calcula que habría en el interior del inmueble casi una tonelada de residuos: latas, botellas, restos de comida, colillas, bolsas de basura...Era tal el panorama que cree que "desde que entró en la vivienda, hace 15 años, fue acumulando y acumulando".

Cedida por Desocupa24horas Piso lleno de basura en Los Rosales (A Coruña)

Lo curioso del caso es que a pesar de la cantidad de basura, de puertas para afuera, no olía mal. "Uno de los vecinos sí que nos dijo que, a veces, notaba como un olor a piso cerrado o de tabaco, como si se fumara mucho", apunta. Sin embargo, reconoce no entender mucho la situación porque, se pregunta, "dónde se vestía, cómo se cambiaba, dónde dormía. No lo tengo muy claro porque no hay ni por donde caminar".

Cedida por Desocupa24horas Cuarto de baño del piso lleno de basura en Los Rosales

mal olor y bichos

Dentro del piso la cosa era bien distinta. Mal olor y bichos. "Había cucarachas, había otros bichos, estos pequeñitos que no sé ahora mismo cómo se llaman. Estaba el piso lleno de bichos y de un olor que parecía el vertedero municipal". Francisco Fernández reconoce que, a pesar de la experiencia acumulado en casos de okupación desde 2017, es de lo peor que se ha encontrado.

Cedido por Desocupa24horas Video en el que se puede ver el estado del piso recuperado en Los Rosales, literalmente lleno de basura

más casos

En lo que llevamos de año se han encontrado en Galicia dos casos similares: en una vivienda en Camariñas y en otra cercana a Carballo. En Madrid, reconoce Fernández, sí se encuentran con este tipo de casos con más frecuencia. "En un piso en Getafe hemos quitado cuatro contenedores de obra de basura", subraya.

Ante esta creciente problemática, Desocupa24horas ha incorporado un servicio especializado de limpieza y desinfección "solo para viviendas que son contratadas para recuperar". En estos casos, el propietario tiene que pagar un complemento por este servicio.