Detenido por una agresión machista en un piso 'okupado' de la Ronda de Nelle (A Coruña)

Un hombre ha sido detenido este martes en A Coruña por la presunta agresión a una joven de 19 años. Los hechos tuvieron lugar en una vivienda okupada ilegalmente en la Ronda de Nelle, a la altura del número 120.

Fue ella la que denunció la agresión a la policía. Efectivos del 092 se llevaron a un hombre como presunto culpable de un delito de violencia de género sobre las 10:15 y la mujer fue atendida en el lugar por una ambulancia.

AMENAZAS Y UN PELIGROSO ABANDONO

Al lugar se desplazaron efectivos de la policía local y nacional, pero no es la primera vez, ni la segunda que acuden a este inmueble en el que viven varias personas de forma ilegal. En la zona, están hartos de los problemas que genera esta okupación desde hace prácticamente una década.

Ángel tiene un bar en las inmediaciones y sufre desde destrozos en su establecimiento a graves amenazas. "Como tengas una mala contestación, te dicen que van a matar". Asegura que no tiene más remedio que seguir trabajando para atender a su clientela, "si no, me iba de aquí".

No son los únicos problemas que generan la okupación del inmueble. En una farmacia de la zona, alertan de que el propio estado del edificio es un peligro. Luis es uno de los boticarios y alerta de que, para él, "el peligro es que faltan la mayoría de las ventanas, están los cristales rotos y alguina vez ha caído alguno a la acera". Cree que el Ayuntamiento debe tomar "medidas" para que no haya más peligro de desprendimentos que causen algún daño personal.