Desvíos en Alvedro por la densa niebla

De la lluvia, a la niebla. La ciudad y la comarca de A Coruña han despertado este miércoles con tiempo seco pero la entrada de fuertes brumas, especialmente en la costa.

La baja visibilidad ha impedido el aterrizaje de dos vuelos en el aeropuerto de Alvedro. Tanto el Vueling de Barcelona, que preveía llegar a las 8:30, como el Iberia procedente de Madrid de las 8:40 han tenido que ser desviados a Santiago.

Esto afecta a los enlaces de vuelta a Barajas y el Prat que suelen salir después de las 9 de la mañana. Los pasajeros de los vuelos han sido trasladados al aeródromo compostelano para poder subir a sus aviones.

Esta mañana A Coruña vive una situación de tránsito, con cielo parcialmente despejado hasta la llegada de un nuevo frente. Llegará por la tarde y volverá a dejar lluvias en la comarca.

???Previsión de chuvia acumulada cada 6 horas para mércores, xoves e venres ??



Hoxe a mañá será seca, as chuvias comezan esta tarde e continuarán ata mañá ao mediodía e despois tempo seco.



As temperaturas seguirán cálidas, cunha breve entrada de aire frío a madrugada do venres. pic.twitter.com/PvWvfqa16d