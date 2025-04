Dáse a coñecer unha obra inédita de Isaac Díaz Pardo no Día das Artes Galegas

O Concello de Sada, a través da Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, recibiu este martes unha copia numerada dunha obra inédita ata o día de hoxe do mestre Isaac Díaz Pardo. O consistorio lembra que quen se lle adica este 2025 o Día das Artes Galegas, que se celebra este 1 de abril

A obra do autor trátase dunha xilografía que Díaz Pardo levou a cabo no ano 1964 durante unha das súas estancias na cidade de Buenos Aires. O traballo estivo custodiado durante todos estes anos pola familia de Luis Carlos Ángel “Pocholo” Sánchez, empregado da fábrica Celtia e as Porcelanas de Magdalena.

Concello de Sada Xilografía de Isaac Díaz Pardo entregada a Sada

Estará exhibido na Casa da Cultura

O Concello de Sada agradece o presente recibido e exhibirá o seu exemplar na Casa da Cultura Pintor Lloréns en canto estea debidamente enmarcado e protexido. Mentres isto non aconteza, amosan unha carta na que se detalla a traxectoria da obra e un vídeo para afondar na súa orixe.

O Concello de Sada sinala que participará de xeito activo, xunto coa Asociación Suárez Picallo, e a de Magdalena nun documental que se está a elaborar. Agardan que vexa a luz antes da chegada do verán.