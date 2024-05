¿Cuánto cuesta ser miope?

En 2025 serán gratis algunas gafas y las lentillas en España, según ha confirmado esta semana la ministra de Sanidad Mónica García. La medida anunciada hace años se aplicará a menores de 18 años de familias vulnerables, tal y como indican las líneas avanzadas por el gobierno.

Lo cierto es que ser miope, además no es nada barato, y no es algo que afecte solo a los menores, más buen al contrario. En las calles de A Coruña, la gente ya con cierta edad vería bien que esta medida se extendiese.

La presbicia trastoca los bolsillos

"Al final te gastas una media de 1500 euros en gafas graduadas buenas", calcula Chus, que acaba de desembolsar 700 euros por las suyas, que son progresivas, con "descuento". " A partir de los 30-40 años, o te operas o llevas gafas". Beatriz tiene "hipermetropía y astigmatismo" y reconoce que "al final te piensas dos veces a la hora de hacerte unas gasas porque sabes que vas a meter mínimo 500 euros".

Las lentillas, para quien pueda usarlas, no salen económicas y obligan a un desembolso periódico. A su lado, Juanma cuenta que las usa para "hacer deporte" y le cuestan 30 euros cada caja, pero otras soluciones como las diarias pueden rondar los 50 al mes.

Mucho rango de precios

Cuando no nos queda más remedio que usar gafas hay que pasar por caja, pero, dependiendo de lo que tengamos y del material que escojamos, la horquilla es inmensa. No es lo mismo que calzarse con unas alpargatas del mercadillo o unos Manolo Blahnik. Del mismo modo, "como los zapatos", Manuel Sánchez Rubal, óptico optometrista en A Coruña, asegura que ha visto "precios de 29 euros de monturas más cristales hasta 1000 y mucho, 2000 euros. Hay una gama muy amplia".

¿Cuáles son los problemas son los más comunes de vista en niños y niñas? Lo más habitual es la miopía, "estadísticamente lo que más estamos viendo son miopes", pero ahora la corrección visual se ha extendido por el uso de pantallas. Se ha pasado de centrarse en "graduaciones de miopías magnas o hipermetropías muy fuertes" a observar cuando "un niño tiene una graduación muy baja un problema adaptativo a la hora de manejar tecnologías actuales y no está cómodo".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

IVA reducido en gafas graduadas

Sánchez Rubal recuerda que ya hay ayudas para el pago de gafas a través de los servicios sociales municipales para familias vulnerables y "no pagan absolutamente nada", además de ofrecer revisiones gratuitas en virtud de un convenio con Sanidad. Teme que este anuncio tienda más a la "imagen" y esconda otro tipo de medidas compensatorias, como subir el IVA de las gafas graduadas. Ahora mismo está al 7% "Las ayudas son bienvenidas siempre, pero si van a dar por un lado y me lo van a quitar por el otro pues entonces al final no hay tal ayuda".

Por su parte, el Colegio de Ópticos-Optometristas ya ha planteado sus reservas sobre el anuncio del Gobierno. Recuerdan que, por el momento, es "un proyecto de Ley" sin "contenido concreto". En próximas fechas, las distintas entidades colegiales prevén mantener reuniones con representantes gubernamentales para obtener más información sobre un anuncio del que "no se conoce nada más que la filosofía".