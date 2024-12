La crítica del comisario que investigó el caso Samuel Luiz a la decisión del jurado popular: "Reprochable"

Estos días ha dado mucho que hablar el veredicto del jurado popular por el crimen de Samuel Luiz en A Coruña. La decisión ha sido declarar culpables de asesinar a Samuel Luiz a cuatro de los cinco acusados, uno de ellos como cómplice, pero absolver a la única joven procesada.

Cabalar/EFE Los cinco acusados por el asesinato de Samuel Luiz

El jurado consideró por unanimidad a Katy Silva no culpable de los hechos. Ni coautora ni cómplice de un asesinato en el que sí habrían participado los otros cuatro procesados. Entre la argumentación del veredicto se considera que los testimonios y las pruebas no consiguen acreditar que la chica permaneciese en el grupo agresor o que impidiese que Samuel fuese socorrido. El punto clave se da al principio: Diego Montaña la emprendió a golpes contra Samuel y su entonces novia apartó a su amiga Lina.

Pedro Agudo analiza La absolución de Katy Silva

Tanto el jurado popular como el abogado de la joven, Luciano Prado, manejan la tesis de que Katy intentó contener a su novio Diego desde el principio y están convencidos de que el empujón a Lina no fue para impedir que la amiga de Samuel le prestase auxilio. No coincide con el abogado el comisario que dirigió la investigación del crimen de Samuel, Pedro Agudo.

En declaraciones a COPE, Pedro Agudo discrepa de la valoración de que Katy no formaba pate del grupo y no entiende que haya resultado absuelta. Puede que no haya participado en la agresión al joven y que su rol fuese el menor entre los acusados, pero considera que impedir que lo ayudasen es igualmente una conducta penal “reprochable”, que es que “Katy impide que la testigo número uno, la amiga de Samuel, pueda ayudar al asesinado”.

El jurado sí considera probado que Katy apartó y empujó a la amiga de Samuel, pero considera no que con ello se asegurase de que Lina no le prestase ayuda.

El excomisario ve en este gesto “complicidad” con el crimen, “exactamente igual” a la de Alejandro Míguez, que el jurado ha calificado de cómplice del asesinato.

Satisfacción general por la condena

Pese a esa espina clavada, el comisario que dirigió la investigación del Caso Samuel Luiz ha mostrado su satisfacción por la condena a cuatro de los cinco procesados por el asesinato del joven. Considera que el veredicto demuestra que el trabajo policial, judicial y de la fiscalía fue correcto.

Una de las cuestiones que coleó durante toda la investigación fue si la muerte de Samuel se trató de un delito de odio. Recuerda que fue la propia fiscal que descartó ese delito, pero sí se recogía la agravante por homofobia que sí finalmente vio el jurado como lo que desencadenó la brutal agresión.

¿Cómo detecta si hay una componente relacionada con la condición sexual del asesinado en la investigación policial? Se hace, explica, a través de ciertos “indicadores”. “El primero es el primer insulto inicial de maricón, y el segundo los comentarios de una testifical donde Diego, el detenido número uno, comenta que odia a los gays”, explica.

El caso de su carrera

La policía tuvo que examinar más de 70.000 fotos y 300 vídeos de los implicados para esclarecer lo ocurrido, un suceso del que no había precedentes en la ciudad. “Recuerdo con esa sensación de que hemos trabajado muy bien. El equipo que yo tenía es excepcional. Carlos Temprano, Diego, los policías, el especialista en redes sociales...”. Por ello, tiene la sensación “de que se ha hecho justicia y de que podemos cerrar una etapa en un asesinato en A Coruña que para mí marca un antes y un después, porque esto nunca había sucedido de esta manera”.

Ha reconocido que el de Samuel Luiz fue el caso de su carrera, y le dejó una profunda huella. Él mismo vivía a 30 metros de donde el joven fue asesinado.