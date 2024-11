El abogado de Katy Silva, tras su exculpación: "Todo es apelable, pero dudo que se pueda anular la decisión del jurado popular"

"No es correcto que Katy apartase a la amiga de Samuel para impedir que ayudase a la víctima". Habla al otro lado del teléfono Luciano Prado, su abogado. Él nos reconoce que este no ha sido un caso fácil en su hoja de servicio. El foco mediático, la presión de los titulares y la dimensión del caso, le hacían temer que el jurado popular estuviese influenciado antes del juicio.

Prado defiende a su clienta: Una joven con toda la vida por delante que se vio involucrada en este asesinato: "Ella intenta sacar de allí a quien, en ese momento, era su pareja. Por eso aparta a Lina (la amiga de Samuel)". Esa ha sido, en todo momento, la línea clave en la que se ha basado su defensa. Katy estaba con el que era su novio, Diego Montaña, que inició la agresión a Samuel Luiz.

La exculpación de su clienta no ha sentado bien en determinados entornos de la investigación. Sobre las críticas a la decisión del jurado popular, que exonera a Silva: "Soy tremendamente respetuoso. No sé si estás hablando de alguna fuente policial. Algo he oído, pero en ese campo no voy a entrar. Si un tribunal decide una cosa, yo entiendo que eso debe de ser así. No creo que sea labor policial, ni de nadie, juzgar lo que ha juzgado un tribunal". Pide respetar la decisión de quien ha llegado hasta ese veredicto: "Las decisiones judiciales hay que respetarlas"

¿SE PUEDE AÚN REVISAR LA CULPABILIDAD DE KATY SILVA?

¿Está la exculpación de Katy Silva en entredicho? Lo cierto es que, a nivel jurídico, se puede revisar: "Todo es apelable. No sé lo que tiene pensado hacer el Ministerio Fiscal, pero el jurado ha hecho un trabajo excelente. Yo dudo que ahora se pudiese anular esta decisión, pero todo es recurrible y no lo puedo garantizar, pero no le veo mucho recorrido a esto". Prado insiste en que el jurado ha fundamentado muy bien el veredicto: "Han sido muchas horas, han sido muchos días de vista, han visto muchas pruebas…"

Así es que, con todo lo vivido durante el juicio, espera que la jueza, en su sentencia, recoja la absolución de su defendida: "Del resto no lo sé. No sé el grado de penas que impondrá al resto de participantes. Pero su labor ha sido encomiable y ha dirigido muy bien esto. Supongo que la sentencia estará muy bien fundamentada".

Luciano Prado reconoce que este caso ha sido “especial”: "No fue fácil, desde luego. Había una presión mediática tremenda. He tenido otros tan largos como este. Pero aquí tienes miedo de que el jurado se haya visto influido y luego era muy de detalle. Había una serie de actitudes o comportamientos que podían inclinar la balanza para un lado o para el otro. También por si no éramos capaces de poner el foco en esos detalles que indicaban la inocencia de esta chica".

Prado reconoce que, cuando comenzó este trabajo, tuvo miedo de fallar a su clienta: "Hay que intentar acertar, como en cualquier oficio".

El abogado de Katy Silva termina la conversación con una conclusión final: "Esto es terrible. Un crimen absolutamente execrable. No puede la sociedad consentir lo que ha ocurrido aquí. No voy a entrar en la mayor o menor actuación de ninguno de los acusados. Pero lo de este chico ha sido tremendo".