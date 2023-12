A Coruña se vuelca en la Lotería de Navidad con la esperanza de otro Gordo: "no hay que arriesgar"

Queda un día para el sorteo de Lotería de Navidad. A Coruña quiere repetir y ampliar el éxito del año pasado, cuando tocó el Gordo en la Calle Barcelona y parte de la comarca. Se apuran las compras en las administraciones de los más rezagados.

Compras de última hora

El Gordo sonríe a A Coruña y Cambre con 180 millones de euros: estas son las historias La clientela de una parrillada, un 90 cumpleaños póstumo, una pareja cubana, un trabajador de la basura... la fortuna sonrió por razones muy diferentes Noela BaoA Coruña 22 dic 2022 - 18:46

En una del centro de A Coruña encontramos a Lucía, que todavía no tiene muy claro qué número comprar pero tiene claro que “no hay que arriesgar a no comprarla”. Se debate en un número que comience en cero porque “como a una amiga mía le tocó y fue de cuatro números, pues estoy ahí, a por los cuatro números, pero nunca se sabe”.

Su hermana Mar es la primera vez que compra lotería y no se ha acordado hasta dos días antes: “vivo fuera, entonces dije: quiero que a ver si este año me toca”. No tiene preferencias: “Voy al número que me guste más, me suele gustar mucho los que terminan tres y a ese fui, pero no tengo ninguna razón muy concreta de por qué”

Aumenta el gasto por persona

Este año gastamos más en lotería. El promedio de gasto en la provincia es de algo más de 81 euros por persona, cinco euros más que el año pasado. Aunque hay gente que compra casi por obligación, como Daniel, que solo tiene el décimo del trabajo: “no vaya a ser que todo el mundo se coja una excedencia y luego me toca a mí trabajar ahí solo”. Para Silvia es un año apretado y entre tres amigas comparten tres décimos. “Hemos hecho un grupo de WhatsApp, cada una ha comprado un décimo de lotería y ya está”, asegura



Manuel es más tradicional. Es de los que compran y reparten con la familia ya que “normalmente cojo para casa y suelo dar algo también a los hijos”. Y siempre tiene alguna preferencia, “a veces la fecha de nacimiento” aunque no siempre la encuentra.

Los nervios de los loteros

Mañana habrá muchos nervios, del uno y el otro lado del mostrador. Porque también los loteros viven el día de forma frenética. “Yo desde que empieza Navidad ya estoy nervioso, desde julio hasta mañana", cuenta Antonio. Tiene un puesto en la plaza de España y nos contaba cómo vive estos últimos días.

“Ahora toca los últimos décimos ,repartir y devolver la lotería”, afirma. Él tiene números abonados y entre los que más le piden son los terminados en 9 o 5.