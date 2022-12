El Gordo sonríe a A Coruña y Cambre con 180 millones de euros: estas son las historias

Vídeo La administración de la calle Barcelona, en A Coruña, celebra el reparto de 180 millones de euros del Gordo





Cristina y Luis han perdido la cuenta de las botellas de cava que han descorchado esta mañana. Estos hermanos son propietarios de la administración –qué nombre más bonito- La Diosa de la Fortuna. Este jueves, la fortuna se ha cotizado nada más y nada menos que en 180 millones de euros del primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería.

En plena calle Barcelona de A Coruña, en un barrio obrero y con mucha población inmigrante, este despacho ha vendido 45 series del 05490, el Gordo de 2022. número bajito y “viejito”, comentan, por aquello de acabar en 90. De los que no gustan, pero especialmente feliz. No solo para quien le toca, también para el lotero que reparte … y eso que él no se quedó con ningún décimo.

Luis, lotero de la administración de la Calle Barcelon





“No se pueden jugar todos”, ríe Luis, que se declara muy “contento”. Dar el Gordo “es a lo que todos aspiramos cuando empezamos con esto”, cuenta.

120 MILLONES DE EUROS, EN EL GAUCHO DÍAZ

30 de las 45 series se vendieron en la parrillada El Gaucho Díaz de O Temple (Cambre), Es “un cliente que juega con nosotros desde hace cinco o seis años”, dice el lotero, más que satisfecho por que haya tocado en un local situado en un polígono y “al que van a comer muchos trabajadores”.

Vídeo Felicidad en El Gaucho Díaz





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El número no era de un abono, fue escogido al azar... y el azar sonrió a la hostelería. Así, el local distribuyó 300 decimos. Es decir, 120 millones de euros.

Pili compró un décimo del Gordo en El Gaucho Díaz





No todos fueron para la clientela: cada uno de sus nueve empleados compró el suyo, por lo que hoy tienen un nada desdeñable pedazo de felicidad en forma de 400.000 euros menos impuestos. Este miércoles, no abrieron sus puertas para disfrutar de esta abrumadora noticia mientras muchos de los clientes habituales se acercaron para compartir la alegría.

UN FELIZ CUMPLEAÑOS PÓSTUMO

Pero el júbilo también ha llegado a la gente del barrio que compró el resto de décimos en los últimos días y que ha pasado por aquí . Algunos han querido pasar por la calle Barcelona y compartir la noticia con Luis y Cristina.

Es el caso de Asunción, que compró el décimo acabado en 90 porque era la edad que iba a cumplir su marido, fallecido hace dos años, en 2022. Llegaba a la administración con su hijo Enrique, que todavía no se lo creía.

Vídeo Asunción, con su hijo Enrique. Compró el décimo del Gordo porque su marido cumpliría 90 años









Cuando cantaron el número, su madre le pidió que le repitiesen el número y exclamó: “téñoo eu”. “Me vestí como pude, me fui a su casa y empecé a llorar y llorar”, relata Enrique ante los periodistas. “Casi infarto”, asegura todavía con los ojos húmedos al tiempo que reconoce que todavía no sabe qué hará con el dinero, quizás “tapar agujeros”. Eso sí, después de meterlo en el banco a buen recaudo, afirma.

LOS CUBANOS QUE QUERÍAN UN 90

Entre mucha gente curiosa, ya después de mediodía, se volvía a oír revuelo desde dentro de la administración. Allí fue donde Alfred y Barbara se enteraron de que habían ganado el Gordo.

Esta pareja caminaba por delante del despacho de lotería, después del trabajo, cuando vieron el cartel que anunciaba el premio “¡Es el 90!”, exclamaron. Se acordaban perfectamente de la terminación porque les gustaba y le pidieron a una de las empleadas de La Diosa de la Fortuna que se la buscase. Y, de este modo, llegaron al número ''top' de fortuna.

Vídeo Alfred y Bárbara se enteran de que son unos de los premiados









Alfred y Bárbara son cubanos y llevan siete años en A Coruña. Viven en el barrio y tienen claro que lo primero que harán con el dinero es repartirlo con sus seis hijos. Algunos todavía viven en Cuba. Luego, con lo que quede, pensarán en “algún caprichito”, dice él.

LA CASUALIDAD DEL TRABAJADOR DE LA BASURA

Entre las historias de gente premiada también había la de una cara conocida por cuestiones bien diferentes. La de Miguel Ángel Sánchez,empleado del servicio de recogida de basuras y uno de los portavoces sindicales que habla cuando el personal está en huelga. El local de la central STL,sindicato del que es secretario general, está en la calle paralela a la administración de lotería y no era difícil oír el ambiente de fiesta.

En el sindicato repartieron otro número “para la gente de la basura” que no tocó. Sin embargo, Miguel Ángel y algún otro compañero compraron un décimo premiado, “por casualidad”. Muy sonriente y “todavía nervioso”, estaba haciéndose a la idea de la noticia que, no lo duda, no le va a hacer dejar de ir a su puesto de trabajo el viernes.

LOS QUE PASAN DESAPERCIBIDOS

Durante toda la mañana han pasado muchas personas por esta administración de A Coruña. Algunos eran premiados, que prefirieron pasar desapercibidos delante de la numerosa prensa y gente. Solo algunos abrazos o guiños con los responsables de la administración daban una pista de que su vida había cambiado este 22 de diciembre.

Muchos de los vecinos fueron con esperanza y al final se llevaron un chasco, puesto que el número de la casa también empezaba y terminaba un cero. Otros, acudieron solo para dar un abrazo a Luis, muy querido en el barrio del Agra do Orzán, o simplemente para hacerse un selfie con la administración más afortunada de A Coruña