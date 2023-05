A Coruña renueva agradecimiento a la Virgen del Rosario en la Función del Voto

La iglesia de Santo Domingo de A Coruña acogió, un año más, la Función del Voto. Con esta tradición, presidida por Monseñor Julián Barrio, la urbe herculina rinde homenaje a la Virgen del Rosario, a la que la ciudad se encomendó en 1589 para resistir la invasión inglesa.

Vídeo La Coral Polifónica El Eco puso música al acto





Normalmente, corresponde a la máxima representante de A Coruña ser la persona oferente es la máxima representante de la ciudad. En esta ocasión, fue el teniente de alcaldesa, Juan Ignacio Borrego, renovó los votos a la Patrona.

REFERENCIAS A LA AESIA

Borrego recordó que este año se cumplen 434 años de que A Coruña comenzase a conmemorar de “aquel fito que supuxo a vitoria cidadá fronte ao inglés no seu intento de conquista e destrucción que encabezou e outra muller, María Pita”. Lo calificó como un momento que “ben merece que o exaltemos co voto que presentamos no nome da cidade”

“A Coruña é o que é, as coruñesas e os coruñeses falamos o que falamos, vivimos onde vivimos porque fomos quen de poñer por diante o común” en los “peores momentos da nosa historia”. Hizo alusiones a ese espíritu de unión para superar la pandemia y para combatir retos de agresores “globales” que impactan sobre nuestras vidas como la guerra de Ucrania.

Vídeo Ofrenda a la Virgen del Rosario de Juan Ignacio Borrego, teniente de alcaldesa de A Coruña





Finalmente, Borrego recogió en su voto a la Virgen una referencia a la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), que prevé constiturise en A Coruña en los próximos meses. “Nuestra ciudad será pieza clave para homologar, regular y supervisar que nos sea exclusivamente lo artificial lo que determine el futuro”, señaló, por encima “del esfuerzo y del resultado compartido” o “del análisis sosegado”. Por ello, pidió la ayuda a la Patrona “para que no sea lo artificial lo que estrangule lo natural y para no permitir que la inteligencia no se camufle torne en ignorancia" y para que quien se ocupe de estas labores “encuentren la fuerza y la inspiración de un futuro mejor".

“DIOS NO ES UNA IDEOLOGÍA”

“Poño no altar a vosa ofrenda de gratitude e de súplica, pedindo a Nosa Nai que atenda a oración dos seus fillos necesitados”, replicó Monseñor Julián Barrio , que presidió el acto religioso. “No medio das expectativas erradas da vida que poden descubrir os nosos sentimentos de fracaso e impotencia, María segue sendo o noso amparo”, afirmó en la homilía.

Vídeo Homilía de Monseñor Julián Barrio en la Función del Voto de 2023





En el discurso, aseguró que “Dios no es una ideología”. “Dios es amor y a veces queremos convertirlo en una ideología. No se puede poner en cuestión por ninguna persona, por ningún interés", señaló. Solo así, dijo, “podremos dar razón de nuestra esperanza a los que nos la pida”, al tiempo que valoró que “el respeto nos acerca a los adversarios que denigran nuestra conducta”.

APLAUSO DE DESPEDIDA

Fue uno de los últimos actos de Monseñor Julián Barrio antes de la toma de posesión de D. Francisco José Prieto como nuevo arzobispo de Santiago, el próximo 3 de junio. Por ello, el Padre Agustín, Prior de los Dominicos, quiso agradecer a D. Juián la “cercanía” en los 30 años de ministerio religioso y pidió un aplauso para expresar el cariño de todas las personas asistentes.

Audio Aplauso a Don Julián Barrio





“Aquello que no haya hecho bien o que pudiera hacer mejor, pido perdón al Señor y sigo pidiendo la comprensión a todos y cada uno de ustedes”, contestó con emoción Barrio. “Allí donde esté, cuenten que siempre les acompañaré con mi oración, afecto y cariño”, prometió.