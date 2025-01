Cierran el Paseo Marítimo de A Coruña por la alerta roja en el mar

Los servicios de emergencias de A Coruña cerraron al paso de peatones el Paseo Marítimo la tarde de este lunes. A las 15h se esperaba la pleamar y toda precaución es poca ante el azote de la Borrasca Herminia, que mantiene el litoral gallego en alerta roja. Entre las 14:30 y las 15:15h, no se pudo transitar por la zona.

Continúa la alerta roja en el litoral por olas de ocho metros, con posibilidades de 10 en algunas zonas. Y así, muchos barcos han optado por parar máquinas y buscar el abrigo, fondeados en Ares, dentro de la ría de Ferrol.

Miles de incidencias en Galicia

Más de 550 en la provincia y unas 1300, y sumando, en toda Galicia son las incidencias que ha provocado la conjunción de Herminia y la borrasca previa, Éowyn. En la ciudad herculina han sido unas cuantas. Desde el sábado se han registrado casi 150 incidencias relacionadas con el temporal, según fuentes municipales.

Ninguna de ellas ha sido grave. Han sido contenedores desplazados, señales caídas, mobiliario urbano movido por el viento o desprendimientos de elementos de fachadas y cubiertas. Han volado chapas, cristales, ventanas y tendales y los bomberos han tenido que desatascar canalones.

En la comarca, algunas de las incidencias destacadas han sido la caída de un gran árbol sobre varios coches en Vilaboa (Culleredo) o el desprendimiento de parte de la cubierta en el polideportivo de Perillo (Oleiros).

Concello de Culleredo Árbol caído en Vilaboa (Culleredo) por la borrasca Herminia

Trenes y aviones afectados

Se ha restablecido el tráfico ferroviario entre A Coruña y Ferrol, que estaba interrumpido desde ayer. El tren que llegó a Ourense a las once menos diez hizo el trayecto por carretera hasta Baamonde

Y el aeropuerto de Alvedro funciona con normalidad después de la cancelación del vuelo de primera hora, el de las seis y media a Madrid. No pudo llegar ayer el de la noche.

PRecaución hasta el miércoles como mínimo

Las playas de A Coruña están cerradas pero también, hasta el miércoles, parques y jardines, por si acaso cae alguna rama más de los árboles que han sufrido rachas de 116 kilómetros por hora este domingo. El director de seguridad ciudadana de A Coruña, Carlos García Touriñán, insta a revisar elementos susceptibles de caer. “No pongamos de momento los objetos en ventanas, tipo macetas, revisemos tendederos, que sean seguros, y antenas, canalones, etc, no vaya a ser que hayan quedado debilitados y por una ráfaga de viento causen daños mayores”.

Con este panorama, están volviendo a cerrar las instalaciones deportivas, en concellos como Arteixo o A Laracha.

Por la tarde, el nuevo capítulo de la Borrasca Herminia viene en forma de tormenta, lluvias, granizo y hasta nieve, por encima de los 700 metros, con vientos que siguen siendo moderados, con aviso amarillo por rachas de más de 80 kilómetros por hora.