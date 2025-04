Este comportamiento puede ser síntoma de un trastorno alimentario: "Preocupación excesiva..."

“Esto es lo que comí para estar así en un mes”, “ayuno intermitente para principiantes”, “con esta rutina, vas a perder un kilo por semana”. Con la llegada del buen tiempo, es muy posible que tu Instagram se llene de sugerencias y palabras que te invitan a “cuidarte”. Perder peso, reducir grasa, operación bikini... son palabras que pueden resultar bombas para una persona que no tenga una buena relación con su cuerpo o con la comida.

Las redes sociales no ayudan, en absoluto, a prevenir los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), una de las pandemias del siglo XXI. Lo reconoce Fátima Pérez, directora de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC): “Nadie por consumir redes sociales va a tener un trastorno de conducta alimentaria si no tenía una predisposición a tenerlo, pero realmente se debuta antes”. Es, en definitiva, “la influencia de las redes sociales mal gestionadas”.

El confinamiento como detonante

Y eso fue una de las razones por las que, en pandemia, aumentaron los casos de TCA. Pérez recuerda: “Estábamos más metidos en casa, donde se nos bombardeaba constantemente con... ya que estamos en casa encerrados, vamos a hacer ejercicio físico, vamos a hacer postres saludables”. La influencia de las redes sociales, insiste, “es un factor negativo para los trastornos de la conducta alimentaria”.

El encierro pudo desencadenar o desenmascarar casos de anorexia y bulimia que podrían haber pasado desapercibidos. “No había excusas de he cenado en casa de Fulanita o he hecho no sé qué... porque estábamos encerrados con tus padres o tus familiares”, recuerda Pérez. “Veían en vivo y en directo todas tus conductas”, lo que sumado al confinamiento, provocó que “debutaran antes ciertos problemas mentales”.

Aumento de pacientes y recursos desbordados

Durante el desconfinamiento, el teléfono de la Asociación de Bulimia y Anorexia no dejó de sonar. Hoy atienden a 150 pacientes de A Coruña, Galicia y otras comunidades. “No habíamos tenido nunca listas de espera y después de la pandemia empezamos a tenerlas”, cuenta Pérez, que recuerda que“contratamos a más profesionales, lo que supuso un caos en nuestra estructura”. Con solo 25 plazas de comedor, no pueden atender a más gente sin comprometer la calidad: “Los pacientes que están se merecen una calidad en la atención”.

En ABAC se ofrece una atención integral, desde psicología hasta comedor terapéutico, en su local del Barrio de las Flores. Recuperarse es posible, pero lleva tiempo: “La media está en 4 años. Al principio el tratamiento es muy intensivo y luego se va espaciando”, explica Pérez.

Cada vez más TCA en menores de edad

Aunque los TCA se asocien a adultos, cada vez se detectan más casos en menores. Tres de cada diez pacientes atendidos por ABAC no llegan a los 18 años. El TCA suele debutar en la preadolescencia, y los cambios pueden confundirse con actitudes propias de la edad.

“Como padre sí que estaría alerta”, advierte Pérez, si observas que tu hijo o hija:

Cambia de forma brusca el carácter y empieza nuevas actividades

Se preocupa excesivamente por lo que come

Quiere cocinar solo y exige hacerlo “sin grasas” o “sin azúcar”

Ante la mínima sospecha, conviene acudir al pediatra, médico de cabecera o a un recurso especializado como ABAC.

¿Cómo apoyar a alguien con TCA?

Si conoces a alguien con un trastorno de conducta alimentaria, lo mejor es “estar y acompañar”. Desde ABAC lo resumen así: “No haciendo de terapeuta amigo, no. Lo que tienes que hacer es estar acompañando a ese familiar o amigo”. La clave: “ser comprensivo, intentar no juzgar y recomendar siempre”. Y entender que es una enfermedad: “Si te duele el codo, vas al traumatólogo. ¿Por qué no vas a un recurso de salud mental para esto?”

El reto: un nuevo local para seguir creciendo

La asociación busca un nuevo local que les permita mejorar la atención. El actual espacio cedido por el Ayuntamiento se ha quedado pequeño. Estas navidades, recibieron una buena noticia: Inditex les donará 860.000 euros del mercadillo solidario.

“La cuestión es buscar el emplazamiento físico”, señala la directora. Debe tener al menos 500 m², ser accesible, con transporte público y apto para personas con discapacidad. Consideran tanto un local para reformar como un terreno para autoconstrucción. Pero se han topado con una realidad dura: “La vivienda y los locales en Coruña están prohibitivos y nos está costando”.