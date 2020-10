Cómo vivir después de dar a luz a un bebé sin vida

Todo comenzó con una frase: “Lo siento, no hay latido”, cinco palabras que cambiaron la vida de la periodista coruñesa Luisa López y su familia un 24 de enero de 2019. Esas palabras significaban que su hijo Miguel, en su octavo mes de gestación, había fallecido antes de nacer.

De ese dolor, surgió un blog para divulgar la muerte perinatal, y ahora, un libro: “Mi bebé estrella. Una historia de muerte perinatal” (Hércules de Ediciones, 2020). “Es una pérdida a la que estamos poco acostumbrados, de la que se habla poco”, asegura Luisa en declaraciones a COPE Coruña. Miguel era “un bebé que pesaba dos kilos, que estaba a punto de nacer”, y al que tuvo que dar a luz sin vida.

Audio Entrevista a Luisa López, autora del libro "Mi bebé estrella. Una historia de muerte perinatal"

Luisa dice que empezó a sentir el dolor de la pérdida cuando vio a su hijo: “el niño sale, me lo ponen en el pecho para que lo pueda abrazar y darle una bienvenida digna”. En el momento que lo contempló, “me di cuenta que nuestra vida había cambiado” y quedó “rota en mil pedazos”.

UN NIÑO QUE NO EXISTE PARA LA SOCIEDAD

El cariño bienintencionado del entorno no ayudaba. Comentarios como “eres joven, tendrás otro hijo” no reparan el vacío: “cuando estás sufriendo una pérdida como esta, que no está socialmente autorizada, de la que no se habla, te duele mucho porque tú lo que quieres es que se recuerde a tu hijo y tenga identidad”, declara Luisa. Ella se volvió a quedar embarazada y hace unos meses nació Inés, pero ese duelo por el bebé perdido sigue ahí.

“De repente llegas al mundo social y no ha existido… ¿cómo puedes olvidar a un hijo?”, asegura. En el libro relata esta historia personal y la combina con consejos sobre esa maternidad tan peculiar que le ha tocado vivir. Cuestiones como el protocolo en la muerte perinatal, el papel de la pareja, el apoyo psicológico, cómo afrontar la nueva vida... se recogen en “Mi bebé estrella”. La obra que habla de superación personal en tiempos de duelo y pone voz a madres y familias que dan la bienvenida y despiden a sus hijos en el mismo momento.

Los beneficios por la venta del libro se destinarán al programa Viaje hacia la vida, de la ONG Tierra de Hombres.