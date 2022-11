Cómo navegar por Internet cuando tienes más de 65 años

Cuenta el agente José Ramón Fernández que uno de los regalos estrella de estas navidades es el de los móviles con tapa. Es decir, los terminales que no tienen Internet. "Desde luego, esos son seguros", bromea. Después de conocer todos los peligros de cíberestafas que puede tener navegar por Internet, alguien podría pensar que su auditorio, personas mayores de 65 años, va a pedir uno por Reyes, pero nada más lejos de la realidad. "Hay que actualizarse, es que si nos quedamos atrás y no puede ser", comenta una de las asistentes.

La anécdota la ha contado este policía, de la brigada de participación ciudadana de A Coruña, al terminar una charla sobre Seguridad Digital impartida en colaboración entre el 091 y Orange. Una colaboración para ayudar a superar la brecha generacional en la nueva sociedad digital y que las personas de más edad puedan sacar partido a tecnologías que, cada vez más, los conectan con su entorno personal y con las administraciones.

DEL FALSO BANCO A LA 'SEXTORSIÓN'



Así, el agente ha explicado al auditorio desde de qué manera detectar una web falsa hasta la altísima incidencia de estafas vacacionales. También algo muy básico: qué hacer si una supuesta entidad bancaria escribe pidiendo los datos de tu tarjeta por un supuesto problema informático urgente. "A mí me llegó una vez un correo de 'tienes que activar la tarjeta'. Fui al banco y me dijeron que no lo había mandado". Un proceder correcto, puesto que la urgencia y las operaciones financieras no suelen ir de la mano, resalta el policía.

Otra de las prevenciones básicas es no enviar una foto de nuestro DNI por e-mail o whatsapp o, por supuesto, imágenes íntimas con las que nos puedan "sextorsionar". La realidad demuestra que es un delito con tanta incidencia entre jóvenes como en mayores, comenta José Ramón. "Hay mayores que tienen soledad y empiezan a relacionarse en redes sociales... y les pillan, claro que les pillan". Darse cuenta que muchas veces nuestro interlocutor no es quien dice ser es una de las pautas básicas.

"WHATSAPP Y LLAMADAS"



Pilar y Gelines, dos de las asistentes, quedaron encantadas con todo lo que se les contó. Reconocen que su modus operandi es el más habitual entre la gente mayor: evitan manejar más que lo imprescindible y tienen un familiar joven de referencia.

"No es el teléfono fijo, o te pones al día o te queda ahí", dice Gelines, que asegura que no se mete "en sus cosas raras". "Yo, whatsapp y llamadas", dice. Si algo le genera la más mínima duda, espera "a que lleguen los hijos". En el caso de Pilar, su técnico de referencia es "el sobrino" o "las chicas" de la tienda. "Hay cosas que no sabes cómo las hacen... pero las hacen", afirma sobre los peligros de Internet.

RECURSOS SEGUROS

Para solventar dudas, el policía ha hecho varias recomendaciones para detectar cuáles son las ciberestafas más comunes en determinado momento. Las páginas del INCIBE, la OSI o la AEPD, la APP AlertCops o acudir al teléfono gratuito 017, de información sobre cíberseguridad, son herramientas básicas de información, consulta y prevención.

En definitiva, lo principal para navegar con seguridad, a cualquier edad, es perder el miedo a la tecnología y formarse un poco. "No hay que cerrar los ojos a la realidad, solo hay que gastar un poco de tiempo porque si no, nos bajamos del carro", concluyó el agente.