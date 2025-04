¿Buscas cuidados para un mayor? Lo que tienes que saber antes de que sea tarde

Como se dice: "como en casa, en ningún sitio". No hay un lugar mejor para estar que en el propio hogar, pero, a medida que nos hacemos mayores vamos necesitando cuidados y es ahí donde es tan importante contar con empresas como Wayalia A Coruña que nos ayudan a que nuestro ser querido, nuestro mayor, pueda seguir en su hogar con los mejores cuidados. Porque, como dicen, el mejor cuidado siempre es el que da tranquilidad.

En los últimos tiempos, desde Wayalia han detectado un creciente interés por los mayores y por su cuidado. Sin embargo, como dice el refrán, "no es oro todo lo que reluce". La directora de Wayalia A Coruña, Myriam Fernández, alerta de estafas en el servicio de cuidado de mayores. "Es muy importante que la empresa exista", subraya, "no todo lo que aparece en Internet es verdad, ni todo lo que aparece en televisión va a ser lo mejor, es bueno tener a disposición del cliente una empresa a pie de calle donde la persona pueda entrar, conocer, preguntar, es importantísimo".

Myriam señala que han detectado que hay "bastantes estafas", sobre todo en el interior de Galicia. Asegura que "a nadie le gusta que lo estafen por lo que no lo dicen pero nos lo cuentan a nosotros, nos comentan qué es lo que les ha pasado y, al final, terminan contratando nuestro servicio de calidad para ese cuidado tan importante", añade.

¿QUIÉNES NO DEBEN CUIDAR DE MAYORES?

La directora de Wayalia A Coruña explica que aquellas personas que no dispongan de experiencia en el cuidado de mayores a domicilio y, sobre todo, aquellos cuidadores de familiares que tengan enfermedades que son autoinmunes no deberían cuidar de mayores porque podrían provocar "un grandísimo empeoramiento de su enfermedad". Tampoco, apunta, aquellos cuidadores que están en "fase de depresión" porque puede causar "frustración y empeoramiento de su estado de ánimo". "Es importante", destaca, que el cuidador "en cuanto detecte que no está capacitado que se ponga en manos de profesionales porque al final va a tener una frustración muy grande".

Entrevista a la directora de Wayalia A Coruña en los estudios de COPE Coruña

FORMACIÓN en cuidados

Es importante que los cuidadores de mayores estén formados. De ahí que, en Wayalia A Coruña, disponen de un curso que pueden comprar no sólo los familiares que atienden a sus mayores sino también las personas que necesitan apoyo. Se llama Wayalia Academy y se puede apuntar cualquier persona. En tres meses se tiene la certificación de ayuda a domicilio.

Además, Wayalia A Coruña cuenta con cursos gratuitos. "La semana pasada ya hicimos varios y ahora hacemos uno de estimulación cognitiva y de recuperación de músculo. El día 23 tendremos un curso de diabetes tipo 1 y tipo 2 para aquellos clientes que están debutando ahora mismo con la diabetes y necesitan el mejor cuidado", añade.

COLABORACIONES

Wayalia trabaja en Galicia con los mejores. Por ejemplo, con la Fundación Ronsel, con el que llevarán a cabo "un proyecto maravilloso" que apunta Myriam, "enseguida lo pondrán en práctica" con el Club del Cuidador de Miguel Ángel que se encarga de ir por toda España con todas las "Wayalias", dando formación a nivel nacional para poder dar el mejor servicio.

También colaboran con empresas y ONGs como Viraventos para la formación y creación de puestos de trabajo estables para personas que "desean dar lo mejor de ellos mismos en los cuidados".

Wayalia A Coruña está en la avenida de Buenos Aires, 12, en la zona de Riazor, en el teléfono 722 75 26 26 y en su web acoruna@wayalia.es.