La Borrasca Eunice obliga a cerrar las playas en A Coruña pero llena el mar de surfistas

Es uno de esos temporales con nombre. Notamos ya en Galicia los efectos de la Borrasca Eunice, que nos trae un frente frío asociado. El resultado son nubes, lluvias y mucha agitación en el mar. Este viernes se activa una alerta naranja por la posibilidad de oleaje superior a los seis metros de altura.

A chegada dunha fronte fría asociada á #BorrascaEunice traerá ceos parcialmente nubrados e chuvias a #Galicia.



Esta profunda borrasca xera moita axitación no mar que chegará esta tarde con alturas de onda de máis de 6 metros ????



Ver avisos: https://t.co/795Ol1Dc28pic.twitter.com/nHbrDwaq3k — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) February 18, 2022





El temporal comienza sobre las tres de la tarde, pero las horas previas ya no son tranquilas en A Coruña. Ya con aviso amarillo, las olas han rebasado la duna de protección de la playa de Riazor. Por ello, se ha adelantado el cierre de las playas y del dique de abrigo, previsto para primera hora de la tarde. Están ya acordonados y seguirán así buena parte del fin de semana.

POSIBLES CORTES DEL PASEO

La pleamar este viernes es a las 17h, y no se descarta tener que cortar el Paseo Marítimo, tanto la zona peatonal como la calzada. Hay tres dispositivos previstos, según comenta el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán.

En el primero de los escenarios, se cortaría el paso para caminar por el Paseo para que, desde la avenida de Buenos Aires, los peatones vayan por la zona de soportales. El segundo escenario contempla cortar el tráfico entre Calvo Sotelo y Modesta Goicuría para impedir la circulación en la zona de Riazor. La posibilidad más extrema contempla el corte ya desde la rotonda de Salesianos.

CAMPEONATO DE GRANDES OLAS



Una alerta naranja que trae la petición de alejarse de la costa a todo el mundo excepto a la treintena de surfistas profesionales de varios países que participan el sábado, precisamente en el Coruña Big Waves. Se trata del Campeonato de España de Olas Grandes, en el que los participantes buscarán cabalgar las olas gigantes de O Portiño. Ya están entrenando en el litoral coruñés.





Para poder verlo, hay opciones seguras y con vistas “espectaculares” sin necesidad de acercarse a zonas de rocas, indica Touriñán. Una de las mejores opciones es la zona de la Carretera de Bens yo el Paseo de O Portiño, siempre y cuando la ciudadanía se aleje del borde de costa. Habrá personal de la organización y voluntariado de Protección Civil para comprobar que no hay incursiones peligrosas.

????‍?? Velaquí o plano de #CoruñaBigWaves ??

??Recoméndase o acceso a pé até as zonas desde onde se pode observar a onda (entre o miradoiro do Faroleiro e a depuradora de Bens)

??? Establécense catro zonas de aparcadoiro para deixar os vehículos e seguir a pé#surf#ondasgrandespic.twitter.com/QX97Nnn781 — A Coruña Deportes (@coruna_deportes) February 18, 2022





ALEJARSE DE LA LÍNEA DE COSTA

El responsable de Seguridad Ciudadana reitera la importancia de mantenerse alejado de la primera línea de costa, especialmente en lugares como la Torre de Hércules y Punta Herminia donde, “temporal tras temporal”, se ve cómo la gente “se acerca demasiado” a salientes como el de la estatua de la Caracola. “Se creen que el mar no llega y ahí el mar llega con fuerza”, señala.

Recuerda que esa “es una zona muy peligrosa”, no solo por el riesgo de mojarse, sino por el de ser arrastrado por las olas y sufrir “un gran golpe”. Las características del terreno “imposibilita a los servicios de emergencia actuar”.

Por ello, apela a la responsabilidad de la ciudadanía, ya que “no se puede poner vallas a toda la zona de costa”. Aunque las olas sean un espectáculo, recuerda que “tenemos muchas zonas de la ciudad donde poderlo ver”.

SITUACIÓN COMPLICADA TAMBIÉN EL SÁBADO

La situación adversa en el litoral se podría mantener como mínimo todo el viernes y el sábado. Aunque se vea más sol en la segunda jornada, el mar seguirá complicado.

La Borrasca Eunice, no obstante, no prevé traer problemas en tierra. Por ello, no se acordonarán y zonas ajardinadas, como en otros temporales .